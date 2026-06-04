انطلاق الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو غداً بأبوظبي

أبوظبي في 4 يونيو/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة في “مبادلة أرينا” بأبوظبي، ضمن سلسلة بطولات الموسم المحلي الحافل بالمنافسات لمختلف الفئات والمراحل السنية.

وتدخل الأندية الجولة بطموحات كبيرة لتعزيز مواقعها في الترتيب العام، مع تصاعد مستوى المنافسة وتقدم جولات البطولة التي أصبحت تمثل منصة مهمة لتطوير قدرات اللاعبين الفنية والبدنية، وتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية بأفضل صورة للاستحقاقات الإقليمية والقارية والعالمية.

وتكتسب الجولة الرابعة أهمية خاصة في ظل سعي الأندية لاكتساب المزيد من النقاط في حسابات المنافسة، حيث تصبح كل نتيجة مؤثرة في مسار السباق نحو المراكز الأولى، فيما تمنح منافسات البدلة اللاعبين اختباراً فنياً دقيقاً يتطلب مستويات عالية من التحكم وإدارة النزالات وقراءة تحركات المنافسين، بما يعزز جاهزيتهم لمختلف المشاركات المقبلة.

وتنطلق النزالات يوم غد الجمعة بمنافسات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما يشهد يوم السبت منافسات البنين والبنات لفئتي تحت 14 و 16 عاماً، على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل بمنافسات البنين والبنات لفئة تحت 12 عاماً، إلى جانب فئات الأطفال الأولى والثانية والثالثة.

ويتصدر حاليا نادي بني ياس الترتيب العام، وياتي بعده نادي العين في المركز الثاني، بينما يحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، الأمر الذي يضفي على النزالات مزيداً من الإثارة والندية مع سعي الفرق إلى تثبيت مواقعها أو تحسين ترتيبها.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة الرابعة تعد محطة مهمة في مسار البطولة مع احتدام المنافسة بين الأندية ودخول السباق مرحلة تتطلب قدراً أكبر من الثبات والجاهزية عبر مختلف الفئات.

وقال إن هذا النوع من البطولات لا يكشف فقط عن نتائج المنافسات، بل يعكس أيضاً جودة العمل الفني داخل الأندية وقدرتها على إعداد لاعبين قادرين على المنافسة المستمرة وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن الحضور العائلي والجماهيري المصاحب للجولات يمنح البطولة قيمة إضافية ويعكس المكانة التي باتت تحظى بها رياضة الجوجيتسو كجزء أصيل من المشهد الرياضي والمجتمعي في الدولة، لا سيما في "عام الأسرة".

وقال زايد الشامسي لاعب نادي الوحدة ، (حزام بني) فئة الكبار، إن المشاركة في هذه الفئة العمرية تتميز بخصوصية مختلفة نظراً لاعتماد النزالات على الخبرة والهدوء وحسن التصرف في التفاصيل الدقيقة، موضحاً أن التحضيرات لهذه الجولة ركزت على إدارة النزال بتركيز منذ بدايته وعدم منح المنافس مساحات لأخذ الافضلية، مع الاستفادة من كل فرصة لتحقيق الفوز.

وأضاف أن البطولة فرصة مهمة للاعبين لاختبار مستوياتهم أمام منافسين أقوياء.

وتقام بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ضمن سلسلة من 8 جولات على مدار الموسم، بواقع 5 جولات لفئة البدلة و3 جولات لفئة بدون البدلة، في إطار منظومة تنافسية متكاملة تسهم في تطوير اللاعبين وتعزيز حضور الأندية وترسيخ مكانة الجوجيتسو كإحدى الرياضات المجتمعية الرائدة في دولة الإمارات، كما تمثل إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في تحقيق النجاحات المتواصلة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الحضور الإماراتي المتميز على منصات التتويج العالمية.