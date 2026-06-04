سفين للأحواض الجافة تبرم عقود استراتيجية لبناء السفن بقيمة 1.3 مليار درهم

أبوظبي في 4 يونيو /وام/ أعلنت سفين للأحواض الجافة، الشركة المتخصصة في بناء السفن وإصلاحها وصيانتها، عن إبرامها لعقدين استراتيجيين لبناء السفن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار درهم (ما يعادل 354 مليون دولار أمريكي)، في إنجاز يُعد الأكبر من نوعه في مسيرة الشركة من حيث قيمة العقود الممنوحة، بما يعزز المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد لبناء السفن.

و سفين للأحواض الجافة مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "بريمير للخدمات الهندسية البحرية"، وتعمل ضمن محفظة "نواتوم البحرية" المتكاملة للخدمات البحرية.

ويشمل المشروع الأول تصميم وبناء أربع سفن متعددة الأغراض بطول 140 متراً لصالح مجموعة موانئ أبوظبي، في أحد أكبر مشاريع بناء السفن التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستدعم هذه السفن مجموعة واسعة من عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل سفينة 105 ركاب، وما يصل إلى 300 حاوية، بما في ذلك أكثر من 100 نقطة توصيل للحاويات المبردة، بالإضافة إلى الشحنات الثقيلة والمرتفعة، وما يصل إلى 1,000 سيارة و100 مقطورة.

فيما يتضمن العقد الثاني بناء 18 وحدة دعم بحري متخصّصة لصالح شركة "أويل بنك للخدمات اللوجستية" في نيجيريا، بما في ذلك قاطرات وقوارب إرشاد بأحجام مختلفة. وستدعم هذه السفن عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية في نيجيريا، ويُعد العقد أحد أكبر برامج بناء السفن الدولية الممنوحة لسفين للأحواض الجافة.

ووسعت سفين للأحواض الجافة قدراتها على تنفيذ برامج بناء وإصلاح للسفن المتطورة. وتدير الشركة عملياتها عبر منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، بما في ذلك حوضها لبناء السفن في ميناء خليفة وحوض "بالينسياغا" لبناء السفن الذي استحوذت عليه مؤخراً، مستفيدةً من تكامل الخبرات الهندسية متعددة التخصصات وأساليب البناء بوحدات مسبقة التجهيز، وتقنيات التصنيع الدقيق، إلى جانب خبرة تمتد لقرن كامل من الزمن في بناء السفن.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: "تؤكد هذه العقود قدرة سفين للأحواض الجافة على تنفيذ برامج متطورة لبناء السفن لمتعاملينا المحليين والعالميين. فمن السفن التجارية متعددة الأغراض إلى أصول الدعم البحري المتخصصة، تعكس هذه المشاريع قوة وتنوع قدراتنا في مجال بناء السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمثل التوسع في القدرات المحلية ركيزة استراتيجية لدعم النمو الصناعي وتعزيز المرونة في القطاع البحري، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي واعد لبناء السفن".

من جانبه، قال بيودن أوتونولا، المدير التنفيذي لشركة أويل بنك للخدمات اللوجستية: "يمثل هذا العقد خطوة مهمة في تعزيز عملياتنا البحرية ودعم تطوير بنيتنا التحتية في الموانئ والمنصات البحرية على المدى الطويل. لقد أظهرت سفين للأحواض الجافة فهماً عميقاً لمتطلباتنا التشغيلية، وخبرة فنية عالية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم، وإننا نتطلع لدخول هذه السفن حيز الخدمة".

ويؤكد منح هذه العقود التطور المتنامي لقطاع بناء السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تؤدي الشركات الوطنية مثل سفين للأحواض الجافة دوراً متزايد الأهمية في بناء وتسليم سفن متطورة وتعزيز توطين الخبرات محلياً، بما يدعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتصنيع البحري.