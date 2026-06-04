مناظرة تجمع مجالس الشباب الإماراتية في مؤتمر حوار الحضارات والتسامح

أبوظبي في 4 يونيو /وام/ شهد اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 مناظرة شبابية، جمعت نخبة من المجالس الشبابية في دولة الإمارات، في مبادرة قادها مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم بعنوان " التأثير الإيجابي للإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي يغلب على تأثيره السلبي – مع أم ضد؟"، حيث تنافس فريق مؤيد وآخر غير مؤيد ضمن إطار حواري شهد طرح رؤى متنوعة حول تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، وسط تفاعل واسع من الحضور.

واعتمدت المناظرة على آلية تقييم إلكترونية أتاحت للحضور المشاركة في عملية التقييم، وفق مجموعة من المعايير شملت قوة الأدلة والحجج، والالتزام بموضوع المناظرة والوقت المحدد .

وأسفرت نتائج المناظرة عن فوز فريق غير المؤيد بعد تحقيقه أعلى تقييم وفق المعايير المعتمدة.

كما شهدت الفعالية إقامة منصة شبابية مشتركة حملت هوية مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم، وجمعت عدداً من المجالس الشبابية الإماراتية البارزة، من بينها مجلس شباب شرطة ابوظبي، ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس شباب الهيئة الوطنية للإعلام، ومجلس شباب هيئة البيئة – أبوظبي، مجلس شباب الإمارات للزراعة ومجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، حيث استعرضت المجالس المشاركة مبادراتها ومشاريعها وتبادلت الخبرات والرؤى مع زوار المؤتمر.

وأكد مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن المبادرة تعكس إيمان المجلس بأهمية منح الشباب منصات حقيقية للحوار والتأثير، وتمكينهم من المساهمة في مناقشة القضايا التي تمس مستقبل الأسرة والمجتمع .

شكلت المنصة والمناظرة نموذجاً عملياً للتعاون بين المجالس الشبابية والمؤسسات الوطنية.