دبي لرعاية النساء والأطفال ووزارة التربية تنظمان فعاليات لاكتشاف الذات لـ570 طفلاً

دبي في 4 يونيو/ وام/ نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فعالية "اللطف يجعلنا أقوى" وجلسات قرائية لقصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، ضمن مبادرة "نحذر لا نخسر" وذلك على مدى يومين في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الخوانيج بمشاركة 570 طفلا، .

وتضمنت الفعالية أنشطة تفاعلية وجلسات قرائية .

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، أن المؤسسة تواصل توظيف الأدوات التوعوية والإبداعية للوصول إلى الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية والعاطفية، مشيرة إلى أن مبادرات المؤسسة النوعية وفي مقدمتها قصة "قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه" وفعالية "اللطف يجعلنا أقوى" أسهمت في تقديم رسائل تربوية مؤثرة تعزز الثقة بالنفس وترسّخ القيم الإيجابية لدى الأطفال بأساليب تفاعلية مبتكرة.

وأعربت عن فخرها بوصول رسائل هذه المبادرات إلى 570 طفلاً خلال يومين فقط في مجمع زايد التعليمي بالخوانيج ليرتفع عدد المستفيدين منها منذ الإطلاق إلى نحو 5000 طفل وتعكس هذه النتائج أهمية الاستثمار في محتوى تربوي هادف يخاطب الأطفال بلغة قريبة منهم ويساعدهم على فهم مشاعرهم واكتشاف إمكاناتهم وتنمية قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة ووعي

وأضافت أن هذه الجهود تندرج ضمن برنامج "حماية الطفولة" الذي أطلقت المؤسسة في إطاره مبادرتي "قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه" و"اللطف يجعلنا أقوى" بهدف تعزيز الصحة النفسية والعاطفية للأطفال وترسيخ قيم تقبّل الذات والاحترام المتبادل وتنمية مهاراتهم في مواجهة التنمر بمختلف أشكاله إلى جانب اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الكامنة وصقلها بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وثقة وقدرة على التفاعل الإيجابي مع محيطه.

ويذكر أن قصة "قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه" للكاتبة صباح ديبي تعد إحدى المبادرات التوعوية البارزة التي تتبناها المؤسسة إذ تروي بأسلوب تربوي ملهم رحلة قلم رصاص يواجه التنمر بسبب اختلافه قبل أن يكتشف قيمته وقدراته الكامنة ويتجاوز التحديات بثقة وإصرار وتحولت القصة إلى أداة تعليمية مؤثرة تسهم في نشر الوعي بمخاطر التنمر وتعزيز الثقة بالنفس وترسيخ مفاهيم التقبّل والاحترام لدى الأطفال ضمن بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتطور.