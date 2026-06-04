الطقس غداً صحو بوجه عام ومغبر أحياناً

أبوظبي في 4 يونيو/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

والموج في الخليج العربي، مضطرب إلى شديد الإضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:20، والمد الثاني 03:12،

والجزرالأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 21:10.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 13:07، والمد الثاني 16:00، والجزر الأول عند الساعة 19:18، والجزر الثاني عند الساعة 06:58،

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 28 75 30

دبي 40 29 75 40

الشارقة 40 30 70 35

عجمان 38 28 70 25

أم القيوين 40 26 80 20

رأس الخيمة 42 29 70 25

الفجيرة 37 31 80 25

العـين 43 27 60 15

ليوا 44 25 45 20

الرويس 42 26 60 25

السلع 42 30 50 20

دلـمـا 38 30 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 70 25

أبو موسى 36 31 75 20