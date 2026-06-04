1.6 مليون مستفيد من حملة أضاحي دبي الخيرية

دبي في 4 يونيو /وام/ قالت جمعية دبي الخيرية إن حملتها السنوية للأضاحي لعام 1447هـ – 2026م امتدت مظلتها لتشمل (1.6) مليون مستفيد داخل الإمارات و(8) دول حول العالم .

وشملت مستهدفات الحملة توزيع لحوم الأضاحي وتقديم كسوة العيد للأيتام وأصحاب الدخل المحدود والأرامل وأصحاب الهمم إلى جانب حزمة متكاملة من المشاريع التنموية والإنسانية المصاحبة.

وأعرب سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، عن شكره وامتنانه لكافة المتبرعين وشركاء الخير وأفراد المجتمع الذين تفاعلوا بسخاء مع الحملة. كما أشاد بالجهود الدؤوبة لفرق العمل بالجمعية والخطط الاستراتيجية والإجراءات التنظيمية المحكمة التي وضعتها الإدارة، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك ترسيخًا لقيم العطاء.