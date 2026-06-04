مدينة الشارقة للإعلام تجمع شركاءها في ملتقى لتعزيز التعاون

الشارقة في 4 يونيو / وام /نظّمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ملتقى “مجلس شمس” جمع الشركات الإعلامية المرخصة لديها وشركاءها الاستراتيجيين في إطار رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تحتضن مجتمعاً إعلامياً متكاملاً .

وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي الشركات الإعلامية ورواد الأعمال والمبدعين والشركاء الاستراتيجيين ضمن منظومة “شمس” .

وقال سعادة راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام، يمثل “مجلس شمس” خطوة مهمة نحو تعزيز الترابط بين مختلف مكونات القطاع الإعلامي وبناء بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكّن الشركات من النمو والتوسع في أسواق جديدة مشيراً إلى أن “شمس” مستمرة في تطوير خدماتها ومبادراتها بما يخدم مجتمع الإعلام والإبداع.

وأضاف أن دعم الشركات الإعلامية وتمكينها هو جزء أساسي من دور “شمس” في تطوير القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الإبداعي من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وخدمات متكاملة وشراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة القطاع وتوسيع نطاق تأثيره.

وتضمّن الملتقى ورشة عمل تفاعلية قدّمتها شركة DHL تناولت أبرز الحلول والخدمات اللوجستية الحديثة المتاحة للشركات ورواد الأعمال وأفضل الممارسات التي تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع النمو التجاري إلى جانب استعراض أدوات دعم التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.

كما ناقشت الورشة أهمية التكامل بين الخدمات اللوجستية والقطاع الإعلامي ودورها في دعم الشركات الناشئة وصناع المحتوى والمؤسسات الإبداعية بما يواكب احتياجات السوق المتغيرة ويعزز فرص التوسع والانتشار.

ووقّعت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)مذكرة تفاهم مع منصة "سلة" المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية ومثّلها عبدالله الهاشمي المدير العام للمنصة في دولة الإمارات.

وتهدف المذكرة إلى دعم الشركات المرخصة لدى "شمس" وتمكينها من تعزيز حضورها التجاري والرقمي من خلال الاستفادة من الحلول والأدوات التقنية المتقدمة التي توفرها منصة "سلة"، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الرقمية.