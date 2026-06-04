طلوع الثريا في سماء الدولة 7 يونيو لمدة 13 يوماً

الشارقة في 4 يونيو / وام / تشهد سماء الدولة في 7 من يونيو الجاري طلوع الثريا من فوق الافق الشرقي، وتسمى الجهة التي تطلع منها نجوم الثريا في ( الديرة ) أو البوصلة الملاحية القديمة ب(مطلع الثريا) وهي تميل عن الشرق الحقيقي بنحو 25 درجة نحو الشمال .

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك لوكالة أنباء الإمارات" وام "، يهتم العرب بموعد طلوع نجوم الثريا فوق الافق الشرقي فجرا حيث تكون علامة على دخول " القيظ" وشدة حرارة الصيف و تقول العرب " القيظ من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل" والقيظ عند العرب هو وقت شدة الحرارة و الجفاف .

ووفق أهل الانواء فإن عدد أيام "طالع الثريا " 13 يوما تمتد من 7 حتى 19 يونيو فيما "موسم الثريا " يشمل طلوع منزلتي "الثريا" و تابعها " الدبران" و يمتد بين 7 يونيو إلى 2 يوليو و هو أول مواسم القيظ يتلوه "موسم الجوزاء "و "المرزم" و هو وسط القيظ و شدة الحرارة والجفاف و اخيرا " موسم الكليبيين " وفيه تشتد الرطوبة مع الحرارة العالية فيكون الجو مجهدا وينشط الكوس و هي الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة والمعتدلة الحرارة ثم تنكسر شدة الحرارة و ينجلي القيظ في نهايته مع طلوع نجم "سهيل" نهاية أغسطس.

وأضاف أن معدلات درجات الحرارة العليا نهارا تكون بين 40- 43 درجة مئوية و درجات الحرارة الدنيا ليلا 28 - 31 درجة مئوية ويتخلل القيظ موجات حر ترتفع فيها درجات الحرارة العليا بمقدار لا يقل 4 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي و تستمر فترة لا تقل عن يومين و يطلق عليها العرب (وغرات) وتتكرر خلال القيظ و تصاحبها رياح شمالية غربية صيفية مثيرة للغبار أطلق عليها العرب (البوارح) او رياح ( البارح) كما تنشط رياح (السموم ) و هي رياح شمالية /شمالية غربية صيفية جافة تحرك الرمال و مثيرة للغبار أحيانا.

و خلال "موسم الثريا " تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان لتصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا مع الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو ويضمحل ظل الزوال وينعدم عند مدار السرطان ( حيث المناطق الجنوبية من الدولة ) و ويبلغ النهار أقصى طول له والليل أدنى قصر له في النصف الشمالي من الأرض وعند أهل الزراعة يعتبر القيظ / الصيف هو موسم حصاد وجني ثمار النخيل يقال " قيظت الذيد " أو ' قيظت العين " اي نضج الرطب وعندهم قد تقيظ مناطق قبل مناطق أخرى.