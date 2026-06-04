7 فرق تشارك في البطولة الآسيوية لكرة اليد بالكويت

الكويت في 4 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عن اجراء تعديلات على منافسات البطولة الآسيوية للأندية والتي تقام في الكويت وتنطلق السبت المقبل، بمشاركة 7 فرق بدلا من 8.

ويمثل كرة اليد الإماراتية في البطولة التي تقام من 6 إلى 15 يونيو الجاري فريق الشارقة ( حامل اللقب).

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد اجراء التعديلات على نظام المسابقة بعد انسحاب فريق " سي اتش ايه" الصيني، لتقام بنظام الدوري من دور واحد بدلا من المجموعتين، ليواجه كل فريق الآخر، وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل في الترتيب إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، لتحديد طرفي النهائي.

ويشارك في البطولة مع الشارقة فريقا، الكويت، وبرقان من الكويت، والخليج السعودي، والدحيل، والعربي من قطر، والنجمة البحريني.

وغادرت بعثة الشارقة اليوم إلى الكويت استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة، برئاسة سعادة محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

وينال الفريق البطل بطاقة التأهل المباشرة إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2026" المقررة في مصر.