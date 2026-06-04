مجلس العكامية يحتفي بعودة الحجاج

الفجيرة في 4 يونيو/ وام/ تواصلت فعاليات المبادرة المجتمعية “الفجيرة تحتفي بحجّاج بيت الله الحرام”، التي ينظمها مجلس محمد بن حمد الشرقي، حيث احتضن مجلس العكامية استقبال الحجّاج العائدين من الأراضي المقدسة .

وتضمّنت الفعالية عدداً من المظاهر التراثية والشعبية، في صورةٍ تعكس حرص المجتمع على إحياء الموروث الشعبي والمحافظة على العادات الاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة المباركة.

وعبّر الحجّاج العائدون عن سعادتهم بهذه المبادرة المجتمعية، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعمه المستمر للمبادرات المجتمعية وحرصه على ترسيخ قيم الترابط والمحبة بين أبناء المجتمع.