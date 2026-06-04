139 طالبة شاركن في بطولتي القوس والسهم والرماية المدرسيتين بالشارقة

الشارقة في 4 يونيو/وام/ نظّمت "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" منافسات البطولتين المدرسيتين للقوس والسهم والرماية ضمن مبادرة المدارس التخصصية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وذلك في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمشاركة 139 طالبة.

وشهدت البطولة القياسية المدرسية للقوس والسهم مشاركة 69 طالبة من 9 مدارس ضمن فئتين عمريتين هما 9–10 سنوات و11–12 سنة فيما شاركت في البطولة القياسية المدرسية للرماية 70 طالبة من 8 مدارس ضمن فئتي 12–13 سنة و14–15 سنة.

وضمن منافسات القوس والسهم لفئة 9–10 سنوات أحرزت عائشة عبدالله عسكر من المدرسة الإماراتية الأمريكية المركز الأول وعلياء سيف من مدرسة الشارقة النموذجية بنين المركز الثاني وبخيتة غريب من مدرسة البطائح المركز الثالث.

وفي فئة 11–12 سنة حققت فاطمة محمد النعيمي من المدرسة الإماراتية الأمريكية المركز الأول تلتها سارة سلطان السويدي من المدرسة الإماراتية الأمريكية المركز الثاني وموزة سيف من مدرسة البطائح المركز الثالث.

وفي منافسات الرماية لفئة 12–13 سنة حققت فاطمة مبارك من مدرسة البطائح المركز الأول تلتها قوت سلطان من مدرسة البطائح في المركز الثاني وجاءت شهد بدر من المدرسة الإماراتية الأمريكية في المركز الثالث .

وفي فئة 14–15 سنة أحرزت ريم يعقوب من مدرسة رقية المركز الأول وحلت ميثاء عبدالله من مدرسة البطائح في المركز الثاني فيما جاءت ميثاء خميس من مدرسة واسط النموذجية في المركز الثالث.

وقالت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إن البطولات المدرسية تعكس توجه المؤسسة نحو جعل الرياضة جزءًا فاعلًا من البيئة التعليمية ليس فقط من خلال المشاركة بل عبر توفير تجارب منظمة تساعد الطالبات على بناء الثقة والانضباط وفهم قيمة الرياضة في تكوين الشخصية وما شهدناه في بطولتي القوس والسهم والرماية يؤكد أهمية الاستثمار في الرياضات الفردية التي تنمّي التركيز والصبر والقدرة على التحكم.

وثمّنت تعاون وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص والمدارس المشاركة وأشادت بدور معلمات التربية الرياضية في تشجيع الطالبات وتهيئتهن لخوض هذه التجارب ما يعزز فرص بناء جيل أكثر ارتباطًا بالرياضة وأكثر قدرة على التعامل معها كأسلوب حياة ومسار للتطور.

وأكدت إليازية السويدي رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن البطولتين تمثلان محطة مهمة ضمن مبادرة المدارس التخصصية وفي إطار توجه المؤسسة إلى تنويع التجارب الرياضية داخل البيئة المدرسية وإتاحة المجال أمام الطالبات للتعرف إلى رياضات فردية تخصصية تقوم على الدقة والتركيز والانضباط.