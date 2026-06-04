هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق "حملة الصيف 2026" بمشاريع تتجاوز قيمتها 24 مليون درهم

عجمان في 4 يونيو /وام/ أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية "حملة الصيف لعام 2026" تحت شعار "برّدوا عليهم" وتتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات تتجاوز قيمتها 24 مليون درهم لدعم الأسر المتعففة داخل الدولة، وتخفيف معاناة المحتاجين في عدد من دول العالم.

تشمل مشاريع الحملة داخل الدولة مبادرات سقيا الماء للمصلين والعمال، وتوفير الأجهزة الكهربائية للأسر المتعففة، ومنها الثلاجات والمكيفات والبرادات، إلى جانب الإسهام في سداد فواتير الكهرباء للأسر المستحقة، بما يخفف من أعباء فصل الصيف وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستفيدة.

وتتضمن الحملة خارج الدولة، مشاريع سقيا الماء من خلال حفر الآبار وتوزيع المياه بالصهاريج في المناطق التي تعاني شح المياه، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الخيرية المستمرة، ومنها بناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشاريع إطعام الطعام وغيرها من المبادرات الإنسانية والتنموية.

وأكد سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة أن حملة الصيف لعام 2026 تأتي امتداداً لرسالة الهيئة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل، وتلبية احتياجات الأسر المتعففة والفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، خاصة خلال فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى المياه والأجهزة الأساسية.. ودعا أفراد المجتمع والمحسنين إلى دعم الحملة والمشاركة في مشاريعها المتنوعة.