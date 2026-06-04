منتخب الكريكيت يشارك في مباريات دولية بجزيرة جيرسي استعدادا لتصفيات كأس العالم

الشارقة في 4 يونيو/وام/ تشارك الإمارات في سلسلة المباريات الدولية للكريكيت التي تستضيفها جزيزة جيرسي البريطانية خلال يوليو المقبل، بمشاركة منتخبي نيبال وجيرسي وذلك ضمن سلسلة "DFDS" الدولية الصيفية في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم للكريكيت.

تتضمن السلسلة أربع مباريات من فئة (50 أوفر) حيث يلتقي منتخب الإمارات نظيره منتخب جيرسي يومي 27 و29 يوليو، فيما يواجه جيرسي منتخب نيبال يومي 13 و15 من الشهر ذاته.

ويشارك لاعبو المنتخبات الثلاثة، إلى جانب المباريات الرسمية، في معسكر تدريبي مشترك طوال فترة إقامتهم في الجزيرة بهدف تعزيز الجاهزية الفنية وتبادل الخبرات ورفع مستوى التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكد زايد عباس، عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المشاركة في هذه البطولة فرصة مهمة لمنتخب الإمارات لتطوير مستواه الفني واكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وأضاف أن مواجهة منتخبات تمتلك خبرات جيدة مثل نيبال وجيرسي ستسهم في رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يدعم طموحات المنتخب في المرحلة المقبلة.