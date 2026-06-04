اتحاد الكرة يعتمد تراخيص 15 ناديًا بدوري الدرجة الأولى

دبي في 4 يونيو/وام/اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة التراخيص المحلية لـ 15 ناديًا في دوري الدرجة الأولى عن دورة الترخيص 2026-2027، وذلك بعد اطلاعها على المستندات والوثائق المقدمة من الأندية على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS).

وبعد مراجعة المستندات والوثائق المطلوبة ووفقًا للمعايير الستة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية فقد نال الترخيص المحلي للدورة 2026 -2027 كل من أندية حتا، والعروبة، والإمارات، والفجيرة، ودبا الحصن، والعربي، ويونايتد، والحمرية، والذيد، ومصفوت، والجزيرة الحمراء، وجلف يونايتد، وسيتي إف سي، ومجد، والاتفاق .