الوون الكوري الجنوبي يتراجع لأدنى مستوى منذ 2009

سيئول في 5 يونيو/ وام/ تراجع الوون الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2009، متأثرا بالتوترات في الشرق الأوسط واستمرار عمليات بيع الأسهم المحلية من قبل المستثمرين الأجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن سعر صرف الوون الكوري بلغ 1,547.1 وون للدولار خلال التعاملات الصباحية، مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2009.

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون الأجانب بيع الأسهم الكورية للجلسة العشرين على التوالي، مع تسجيل صافي مبيعات بلغ نحو 1.4 تريليون وون.

كما افتتحت البورصة الكورية الجنوبية على تراجع حاد، حيث انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 4.55% إلى 8,246.1 نقطة، وسط مخاوف الأسواق بشأن التطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية.

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