الرئيس التنفيذي لـ"إمستيل": الصناعة المستدامة ركيزة أساسية لدعم مستهدفات الإمارات الاقتصادية والمناخية

أبوظبي في 5 يونيو/ وام/ قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إنه في اليوم العالمي للبيئة، تتجدد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات التي جعلت الاستدامة والابتكار ركيزتين أساسيتين لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن "إمستيل" تنظر في هذا الإطار، للاستدامة باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار والتنافسية، وعنصراً أساسياً في تطوير صناعة وطنية متقدمة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، حيث ترجمت هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة، إذ تعتمد في عملياتها على الكهرباء النظيفة بنسبة تقارب 89% في قطاع الحديد و29% في قطاع الإسمنت، بما يعكس التزامها المستمر بخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في مختلف عملياتنا التشغيلية.

وأضاف أنه تم خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنحو 40% مقارنة بالمتوسط العالمي للرابطة العالمية للصلب، وذلك في وقت تواصل "إمستيل" التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر خطة واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030

وقال إن إطلاق "برنامج TrueGreen™" للحديد منخفض الانبعاثات، وحصول الشركة على اعتماد"ResponsibleSteel™" العالمي كأول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعكس التزامها بتطوير منتجات أكثر استدامة وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال الصناعة المستدامة.

وأضاف أن الشركة تواصل الاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي والتقنيات الصناعية المتقدمة، إلى جانب تطوير منتجات مبتكرة مثل"ES600"، الجيل الجديد من حديد التسليح عالي القوة، الذي يساهم في تقليل استخدام الحديد في بعض المشاريع بنسبة تصل إلى 24%، بما يدعم كفاءة الموارد ويخفض البصمة الكربونية للمشاريع الإنشائية.

وقال المهندس الرميثي إن بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وتنافسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات الاقتصادية والمناخية، مشيرا إلى أنه تواصل "إمستيل" دورها كشريك وطني في دعم مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والاقتصاد الأخضر.