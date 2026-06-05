اليابان تعتزم إعادة بناء مفاعلات نووية قديمة لتأمين إمدادات كهرباء مستقرة

طوكيو في 5 يونيو/ وام/ تعتزم اليابان إعادة بناء ما بين مفاعلين إلى خمسة مفاعلات ‌نووية قديمة بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وما يتراوح بين 11 إلى 14 مفاعلًا بحلول خمسينيات القرن، وذلك في إطار ‌سعيها ‌لتأمين إمدادات كهرباء مستقرة.

وتعكس الخطة، التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خلال اجتماع اليوم الجمعة حول السياسة النووية، تحولًا نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل واردات الوقود المكلفة.

وتأتي ‌الخطة في ظل توقعات اليابان بارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل حاد، مدفوعًا بطلب مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

و تهدف اليابان، بموجب خطة الطاقة الحالية، إلى رفع حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى حوالي 20 % بحلول السنة المالية 2040، ارتفاعًا من 9.4 % خلال السنة المالية 2024.

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