"فيفا" يطلق تصنيفاً جديداً لتقييم أداء اللاعبين في مونديال 2026

زيورخ في 5 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطلاق "تصنيف قوة أداء اللاعبين"، في خطوة تهدف إلى تقديم نظام جديد قائم على البيانات لتقييم الأداء الفردي للاعبين خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح "فيفا" أن النظام الجديد يعتمد على بيانات المباريات والخوارزميات المستخدمة في منظومة الذكاء الكروي التابعة له، لتوفير تقييمات موضوعية لأداء اللاعبين في الجوانب الهجومية والدفاعية وصناعة اللعب.

وأشار إلى أن النظام تم تطويره بإشراف الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، بهدف قياس مساهمات اللاعبين بصورة أكثر شمولاً ودقة من الإحصاءات التقليدية.

وأكد فينغر أن التصنيف الجديد يستند إلى بيانات مستمدة من المباريات لتقييم الأداء الفردي، بما يسهم في إرساء معيار عالمي جديد لقياس مستويات اللاعبين.

وسيحصل كل لاعب ميدان يستوفي الحد الأدنى من دقائق المشاركة على تقييم يتراوح بين صفر و10 درجات في ثلاثة محاور رئيسية هي الهجوم وصناعة اللعب والدفاع، فيما سيتم تقييم حراس المرمى وفق معيارين يتعلقان بالأداء عند امتلاك الكرة والدفاع عن المرمى.

وأوضح "فيفا" أن التصنيفات ستصدر عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات البطولة، ثم يتم تحديثها بعد كل مباراة، مع نشر قوائم تضم أفضل 100 لاعب في كل فئة خلال مدة لا تتجاوز أربع ساعات من صافرة النهاية.

وأكد أن النظام الجديد سيوفر للجماهير ووسائل الإعلام وشركاء البث تحليلات وإحصاءات متقدمة تعزز التفاعل مع البطولة وتتيح متابعة أداء اللاعبين بصورة أكثر دقة وموضوعية.