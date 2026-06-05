"عقارات الشارقة" تسجل 3.1 مليار درهم خلال مايو

الشارقة في 5 يونيو/ وام/ سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات عقارية بلغت 3.1 مليار درهم خلال مايو 2026 عبر 7,119 معاملة، مواصلاً ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية واعدة على مستوى المنطقة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 9.5 مليون قدم مربع، مدعوماً ببيئة استثمارية جاذبة وبنية تشريعية وتنظيمية متطورة إلى جانب استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والتوسع العمراني الذي يعزز من جاذبية الإمارة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

وساهم تنوع الفرص الاستثمارية وتوافر الخيارات العقارية المختلفة في المحافظة على وتيرة النشاط العقاري بمختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 2,902 معاملة بنسبة 40.8% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2,776 معاملة بنسبة 39%، ثم معاملات الرهن بـ 718 معاملة بنسبة 10.1% وبقيمة بلغت 934.7 مليون درهم، فيما بلغت معاملات عقود البيع المبدئية 513 معاملة بنسبة 7.2% ووصل عدد معاملات التثمين إلى 210 معاملات بنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 115 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت العقارات المتداولة أراضي سكنية وتجارية وصناعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 913 أرض فضاء، بينما بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 683 معاملة، ووصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 255 معاملة.

وسجلت منطقة «الصجعة الصناعية» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر مايو على أرض فضاء بقيمة بلغت 92 مليون درهم، وسجلت منطقة «الممزر» أعلى معاملة رهن خلال الشهر ذاته على أرض فضاء بقيمة بلغت 80 مليون درهم.

وذكرت البيانات أن عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة وصل إلى 1,851 معاملة منها 1,315 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 328 معاملة، تلتها منطقة «الخان» بـ 218 معاملة، ثم منطقة «روضة السدر» بـ 158 معاملة، ومنطقة «مزيرعة» بـ 59 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «تجارية مويلح» بقيمة تداول بلغت 276.6 مليون درهم، تلتها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 190.1 مليون درهم، ثم منطقة «المنحَز» بـ 150 مليون درهم، ثم منطقة «تلال» بـ 145.3 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 440 معاملة تركزت أغلبها في منطقة «البليدة» بواقع 133 معاملة، فيما سجلت منطقة «الصناعية 4» أعلى حجم تداول نقدي بقيمة بلغت 77.8 مليون درهم.

أما المنطقة الشرقية (كلباء وخورفكان ودبا الحصن) فقد جرت 96 معاملة بيع تصدرتها منطقة " المديفي" بواقع 29 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 31.6 مليون درهم.