جمهورية كوريا تشكل فريق عمل معنيا بتعزيز التعاون مع الشرق الأوسط

سيئول في 5 يونيو/ وام/ أعلنت جمهورية كوريا تشكيل فريق عمل مخصصا لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان لها اليوم إن فريق العمل الذي يحمل اسم " فريق التعاون الاقتصادي الشامل بين كوريا والشرق الأوسط" يضم 12 من العاملين بأربعة من أقسامها وتشمل قسم شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، وقسم المنظمات الدولية والطاقة النووية، وقسم الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية، وقسم الاقتصاد الدولي.

ونوهت إلى أن المهام الرئيسية لفريق العمل تركز على اكتشاف فرص التعاون الاقتصادي المصممة خصيصا لتتناسب مع متطلبات كل دولة شرق أوسطية، وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان أن يثمر التعاون عن نتائج ملموسة للشركات العاملة في المجالات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن تشكيل فريق العمل يأتي استجابة للحاجة الملحة لضمان استقرار سلاسل التوريد في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن تطورات الأوضاع وهيكل الاقتصاد العالمي سريع التغير إضافة إلى أهمية توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.

-خلا-.