حديقة أم الإمارات تستقبل أكثر من 410 آلاف زائر خلال موسم 2025–2026

أبوظبي في 5 يونيو/وام/ اختتمت حديقة أم الإمارات موسمها (2025–2026) باستقبال أكثر من 410,000 زائر من أكثر من 80 جنسية، مسجلةً إنجازاً جديداً في مسيرتها المتواصلة كإحدى أبرز الوجهات العائلية والمجتمعية في أبوظبي.

وقدمت الحديقة خلال الموسم برنامجاً متنوعاً من المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب مبادرات ركزت على الاستدامة، بما عزز دورها منصة للتفاعل المجتمعي، والتواصل الأسري، والمشاركة الفاعلة.

وعكس الموسم أيضا التوجهات الوطنية الأوسع لعام المجتمع 2025 وعام الأسرة 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برامج مصممة لجمع أفراد المجتمع ضمن تجارب مشتركة تحتفي بالثقافة والرفاهية والتعليم والمسؤولية البيئية.

ومن أبرز إنجازات الموسم مشاركة الحديقة في تحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالتعاون مع مجموعة تدوير، وذلك من خلال إعداد أكبر جدارية موزاييك مصنوعة من أغطية العبوات البلاستيكية المُعاد تدويرها.

وجمعت هذه المبادرة المجتمعية 356 مشاركاً لإنشاء عمل فني بمساحة 25 متراً مربعاً، باستخدام 24,846 غطاء زجاجة بلاستيكية مُعاد تدويرها، على مدار 18 ساعة عمل جماعية.

ويعكس هذا الإنجاز قوة العمل المجتمعي في رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين أفراد المجتمع.

وظلت الاستدامة ركيزة أساسية في برامج الحديقة على مدار الموسم عبر توفيرها خمس آلات لتوليد المياه من الهواء في مواقع رئيسية، أنتجت أكثر من 76,182 لتراً من المياه ما أسهم في الحد من استخدام أكثر من 38,000 زجاجة بلاستيكية والحد من انبعاث 3.14 طن من الكربون، بما يدعم التزام الحديقة بالمبادرات البيئية النوعية.

و واصلت الحديقة تعزيز دورها التعليمي والتفاعلي، من خلال تقديم 110 ورش عمل تعليمية ورحلات مدرسية على مدار الموسم، شارك فيها أكثر من 6,000 طالب وطالبة.

وقدمت هذه البرامج تجارب تعليمية تفاعلية ركزت على الطبيعة والاستدامة والثقافة الإماراتية والهوية المجتمعية، بما يعزز مكانة الحديقة كوجهة تعليمية خارجية تدعم المدارس والعائلات والطلبة.

وشهد الموسم عودة سوق الحديقة السنوي في دورته الخامسة، بمشاركة 172 بائعاً وعارضاً، من بينهم 65 بائعاً إماراتياً، ليواصل دوره منصة تدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم فرصاً للتواصل المباشر مع المجتمع وتعزيز حضورهم أمام جمهور أوسع.

وإلى جانب دوره الاقتصادي، أسهم السوق في إثراء تجربة الزوار من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية والعروض الحية والجلسات الصحية والفعاليات المجتمعية التي أضفت أجواءً نابضة بالحياة على مدار الموسم.

وتم أيضاً استضافة أكثر من 620 فعالية مجانية للأسرة والمجتمع كجزء من فعاليات سوق الحديقة خلال هذا الموسم، تأكيداً على دوره في تعزيز الفعاليات والأنشطة المجتمعية.

وشكّلت البرامج الثقافية والمجتمعية أحد أبرز محطات الموسم، حيث استقبل مهرجان الحديقة، الذي أُقيم بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، أكثر من 21,800 زائر، فيما واصلت سينما الحديقة تقديم عروض ترفيهية مجانية في الهواء الطلق من خلال 99 عرضاً، من بينها 25 عرضاً بالتعاون مع "إيمج نيشن أبوظبي".

و احتضنت الحديقة خلال شهر رمضان فعالية "ليالي الحديقة الرمضانية"، التي أتاحت للزوار الاستمتاع بتجربة إفطار في أجواء طبيعية هادئة، بالتعاون مع الشيف الإماراتية مريم المنصوري، مستلهمةً قيم الضيافة الإماراتية والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال.

واستكمالاً لهذا الحضور المجتمعي على مدار العام، استقطبت فعاليات عيدي الفطر والأضحى أكثر من 12,000 زائر من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية والعائلية والثقافية.

وشملت المبادرات الأخرى سلسلة من جلسات الصحة والعافية التي أُقيمت في الحديقة المسائية، موفرةً للزوار فرصاً للاسترخاء وممارسة التأمل الواعي بإشراف سيليستال كاريزما.

و تضمن الموسم عروض الصقور اليومية في الحديقة، والتي أتاحت للزوار فرصة التعرّف إلى التراث الإماراتي والتقاليد العربية من خلال 239 عرضاً تفاعلياً مع الزوار.

وأسهمت هذه الأنشطة مجتمعة في الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة الإمارات والترويج له، مع تشجيع مشاركة مختلف فئات المجتمع.

وتعززت المشاركة المجتمعية من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات المجتمعية التي أُقيمت على مدار الموسم، بما في ذلك "ذا كوف هاوس"، و"ذا ريج"، و"ميامي فايبس"، ومهرجان كوريا من تنظيم المركز الثقافي الكوري، إلى جانب "المهرجان الوطني للتسامح"، الذي شهد غرس شجرة الغاف في حديقة التسامح احتفاءً بالذكرى السنوية العاشرة للحديقة.

وعكست هذه المبادرات التزام الحديقة بتوفير منصات متاحة تجمع العائلات والمقيمين والشركاء والدوائر المجتمعية المتنوعة حول قيم وتجارب مشتركة.

واختُتم الموسم بفعالية "فخورين بالإمارات"، التي جمعت أكثر من 318 مشاركاً في مبادرة احتفت بروح التكافل المجتمعي والهوية الوطنية من خلال أنشطة ثقافية وتفاعلية.

و استقطب موكب العرض الوطني، الذي نُظم بالتعاون مع نادي أبوظبي لألعاب القوى، أكثر من 300 مشارك، بما عزز دور حديقة أم الإمارات منصة فاعلة للمشاركات المجتمعية والوطنية.

واستضافت الحديقة أيضاً فعالية "شعب واحد، أمة واحدة" بالتعاون مع لجنة التصميم – أبوظبي، فيما استقبلت مبادرة "فخورين الإمارات" مجتمعةً أكثر من 500 مشارك، بالتعاون الوثيق ورعاية شركة سلايل للضيافة وشركة وسائل لإدارة العقارات.

وتعكس هذه البرامج والفعاليات المتنوعة الدور المتنامي لحديقة أم الإمارات وجهة مجتمعية وثقافية تجمع كافة أفراد الأسرة والمجتمع وتوفر تجارب تثري جودة الحياة وتعزز التفاعل بين مختلف الفئات والأعمار.

واستمراراً لهذا الدور على مدار العام، تواصل حديقة أم الإمارات الترحيب بزوارها طوال فصل الصيف من خلال باقة "الدخول والترفيه" العائلية، التي تتيح للعائلات والمجموعات المكونة من أربعة أفراد فأكثر فرصة الاستمتاع بتجارب الحديقة المتنوعة.

وتستمر الباقة حتى نهاية أغسطس، وفق نموذج "اشترِ ثلاثة واحصل على الرابع مجاناً"، وتشمل دخول الحديقة وأنشطة مختارة في حظيرة الحيوانات، بما في ذلك إطعام الحيوانات والتفاعل معها، وركوب المهور والجمال، إلى جانب أنشطة تعليمية بإشراف المربين المتخصصين.