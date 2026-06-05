"الإمارات للفرانشايز": قطاع الامتياز التجاري ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي

أبوظبي في 5 يونيو /وام/ أكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، أن قطاع الامتياز التجاري يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد العالمي ويضم أكثر من مليوني شركة حول العالم توفر ما يزيد على 19 مليون فرصة عمل، ما يعكس دوره المهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال من التوسع محليًا ودوليًا.

وأوضح المرزوقي في بيان اليوم، أن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا في دولة الإمارات، مع تزايد اهتمام العلامات العالمية باتخاذ الدولة مركزًا للتوسع، مستفيدًا من بيئة استثمارية مرنة ومتطورة، وتنوع في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والسياحة والتعليم والصحة، إضافة إلى قطاعات التجزئة والضيافة.

وأشار إلى أن رابطة الإمارات للفرانشايز تعمل على دعم هذا القطاع باعتباره رافدًا مهمًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص استثمارية نوعية، إلى جانب نشر ثقافة الامتياز التجاري وتوسيع الشراكات الدولية.

وأضاف أن الرابطة تحرص على تعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم توسع الشركات الوطنية عبر نماذج الامتياز الحديثة، مع استمرارها في بناء شراكات استراتيجية عالمية كونها عضوًا في المجلس العالمي للفرانشايز منذ عام 2017.

ويستفيد قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات من بيئة استثمارية متطورة عززت مكانة الدولة كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار ودعم ريادة الأعمال.

وحققت الإمارات المركز الأول عالميًا عام 2024 في تطوير منظومة ريادة الأعمال، لتؤكد موقعها كأكثر اقتصاد داعم لريادة الأعمال ولاتزال تعد الوجهة الأولى والمفضلة لتأسيس المشاريع والأنشطة التجارية.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الدولة في تنويع اقتصادها، لا سيما في القطاعات غير النفطية، إلى جانب السياسات المتكاملة التي وفّرت بيئة محفزة لريادة الأعمال، وأسهمت في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، وهو ما يدعمه بقوة قطاع الامتياز التجاري "الفرانشايز".

على صعيد متصل شاركت رابطة الإمارات للفرانشايز التابعة لغرفة أبوظبي في اجتماعات مجلس الفرانشايز العالمي للفرانشايز التي عُقدت في بكين ضمن الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للفرانشايز، بمشاركة ممثلين عن 47 دولة ونخبة من قادة الأعمال والمستثمرين المعنيين بالامتياز التجاري.

وعلى هامش الفعاليات، شاركت الرابطة في مؤتمر رابطة متاجر السلاسل والامتيازات الصينية، وزار وفدها معرض الصين للفرانشايز الذي يُعد من أكبر المعارض المتخصصة في القطاع، بمشاركة آلاف العلامات التجارية وأكثر من 70 قطاعاً اقتصادياً.

كما نظّمت الرابطة زيارة 10 شركات إماراتية إلى الفعاليات، بهدف دعم توسعها وربطها بفرص شراكات عالمية، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في أسواق الامتياز الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير هذا القطاع الحيوي.