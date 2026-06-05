شراكة بين آيرينا والاتحاد لائتمان الصادرات لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة عالميًا

أبوظبي في 5 يونيو/وام/ أبرمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اتفاقية شراكة تعاونية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI)، الشركة الاتحادية لدعم الصادرات في دولة الإمارات.

وتقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مجموعة من الحلول المبتكرة للتأمين الائتماني وتخفيف حدة المخاطرالتي تُشكل إضافة مكمّلة ومتكاملة مع إيتاف (منصة تمويل تسريع التحول في مجال الطاقة).

وتتمتع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بوجود جغرافي واسع يغطي 110 دول، مع تركيز خاص على أفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي، وجنوب وجنوب شرق آسيا، والدول الشريكة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

وفي هذا الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "تعمل الوكالة مع أعضائها العالميين وشركائها في التمويل على تيسير الحصول على التمويل الموجّه لمشاريع الطاقة المتجددة.. ومع ذلك، لا تزال المخاطر المتصورة تعيق الاستثمار في العديد من الأسواق النامية.. لذلك، توفر مشاركة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في منصة إيتاف التابعة لآيرينا فرصًا جديدة لجذب التمويل للمشاريع من خلال حلول محددة لتخفيف المخاطر، مما يساعد على سد هذه الفجوة وتحفيز زيادة الاستثمار في التحول الطاقي".

من جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تمثل شراكتنا مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خطوة مهمة إلى الأمام في تسريع التحول العالمي نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.. ونحن في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات نعتقد أن معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والمخاطر أمر ضروري لتوسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة، لا سيما في الأسواق الناشئة وذات النمو المرتفع".

وأضاف أنه من خلال توفير حلول شاملة للتأمين الائتماني وتخفيف المخاطر للمشاريع التي تدعمها منصة إيتاف، نهدف إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وإطلاق تدفقات رأسمالية أكبر، وتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة للتمويل..و يعكس هذا التعاون أيضًا التزام الشركة بتعزيز جهود العمل المناخي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكثيف التعاون الدولي بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وطموحات الإمارات العربية المتحدة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".

تأسّست منصة إيتاف (منصة تمويل تسريع التحول في مجال الطاقة) في عام 2021، وتجمع بين تيسير المشاريع، والربط بين أصحاب المشاريع وجهات التمويل، فضلًا عن توفير حلولٍ مبتكرة لتخفيف المخاطر ودعم الانتقال بالمشاريع القابلة للتنفيذ من مرحلة التخطيط إلى التمويل.. علاوة على ذلك، تتوافق المنصة مع الأولويات الوطنية لتحول الطاقة ، والالتزامات المناخية، وأهداف التنمية المستدامة.

وستتيح الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات الجمع بين القنوات الأصلية للمشاريع وشبكة الشركاء الخاصة بالمؤسستين على منصة واحدة – ETAF – مما يعظّم فرص حصول مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم على التمويل والبدء في عمليات التنفيذ.

وبانضمام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يصل عدد شركاء منصة إيتاف إلى 15 شريكًا، مع تعهدات يبلغ مجموعها 4.15 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على دورها كواحدة من منصات التمويل وتقليل المخاطر الأكثر شمولًا للتحول إلى الطاقة المتجددة.