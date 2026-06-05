"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يشارك في مؤتمر "إتش إس بي سي" للبورصات الخليجية في لندن

أبوظبي في 5 يونيو/وام/ تترأس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفداً يضم 23 شركة مدرجة للمشاركة في النسخة الخامسة من "مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية" في لندن خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري.

تسلط المجموعة خلال المشاركة الضوء على المقومات التي يتمتع بها سوق رأس المال في أبوظبي، بما في ذلك مرونته، ومستويات السيولة المرتفعة، وآفاق النمو الواعدة أمام المستثمرين العالميين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات.

يرأس الوفد كل من سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

تأتي هذه المشاركة في أعقاب فترة شهدت تقلبات في الأسواق العالمية، أظهر خلالها سوق أبوظبي للأوراق المالية مرونة ملحوظة وسجل تعافياً سريعاً مقارنةً بالأسواق الإقليمية النظيرة.

ويعكس أداء السوق قوة البنية التحتية التي يرتكز عليها، إلى جانب أثر التحسينات السابقة على هيكل السوق، والتي أسهمت في الحفاظ على مستويات السيولة.

ويؤكد هذا الأداء قوة سوق رأس المال في أبوظبي وجاذبيته المتزايدة في أوساط المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأمد.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن المستثمرين العالميين يواصلون النظر إلى أبوظبي بثقة باعتبارها سوقاً قادرة على الحفاظ على القيمة وتنميتها عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وشكّل ثبات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة التقلبات الأخيرة دليلاً واضحاً على قوة البنية التحتية، ومستويات السيولة، وكفاءة هيكل السوق.

وأضاف أنه من خلال المشاركة إلى جانب 23 شركة رائدة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية، نعمل على توسيع آفاق التواصل بين رؤوس الأموال الدولية والفرص الاستثمارية طويلة الأمد التي توفرها أبوظبي، والمدعومة بالأداء القوي للشركات المدرجة.

وأشار إلى أن الشركات المدرجة في السوق سجلت خلال الربع الأول من 2026 أرباحاً بلغت 48 مليار درهم، بما يعادل نحو 13.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 17%، فيما بلغت توزيعات الأرباح النقدية المعلنة حتى تاريخه هذا العام 66.2 مليار درهم، بما يعكس قوة السوق ومرونته وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وترتكز هذه المرونة التشغيلية على المقومات الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها أبوظبي، بما في ذلك أحد أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية عالمياً، إلى جانب النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حسب أحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.

وينعكس هذا الأداء على نشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بعدما بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية أبريل 2026 نحو 2.83 تريليون درهم "نحو 771 مليار دولار"، فيما وصل متوسط قيمة التداول اليومية إلى 1.4 مليار درهم "نحو 381 مليون دولار"، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وخلال الأشهر الأربعة ذاتها، بلغت قيمة تداولات الشراء والبيع التي نفذها المستثمرون المؤسساتيون 182 مليار درهم "ما يعادل نحو 49.6 مليار دولار"، بما يمثل 77% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع عدد صفقات الشراء والبيع المنفذة من قبل المستثمرين المؤسساتيين إلى 30 ألف صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19%.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 47.3% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعادل 111 مليار درهم، "ما يقارب 30.4 مليار دولار".

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي شهده السوق خلال العام الماضي، مع نمو الاستثمارات الأجنبية بنحو 14% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع التداولات المؤسسية بنسبة 10%.

ومنذ بداية عام 2026، أعلنت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 66.2 مليار درهم "نحو 18 مليار دولار"، بالتزامن مع مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية، وعوائد مجزية للمساهمين، ونمو مستدام في الأعمال.

ويضم الوفد المشارك في "مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية" في لندن 23 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمثل مجموعة من القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي في أبوظبي، تشمل في قطاع الطاقة والبنية التحتية أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وأدنوك للإمداد والخدمات، وبروج، ودانة غاز، وفيرتيغلوب، وNMDC إينيرجي، ومجموعة NMDC،، وفي الخدمات المالية والشركات القابضة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و2 بوينت زيرو، والواحة كابيتال، وفي العقارات والخدمات اللوجستية شركة الدار العقارية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وأجيليتي جلوبال، ومدن القابضة، بالإضافة إلى برجيل القابضة، وبيور هيلث في الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، وبريسايت، وسبيس 42 في تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي، و e&في قطاع الاتصالات.