0.2 بالمائة تراجعا بالأسهم الأوروبية

بروكسل في 5 يونيو/ وام/ تراجعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم متجهة نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض طفيف.

فقد انخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" 0.2 بالمائة إلى 623.10 نقطة، ويتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بنحو ‌0.5 ‌بالمائة.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا التراجعات بانخفاض اثنين بالمائة، متخلية عن بعض المكاسب بعد موجة صعود قوية ارتفعت خلالها أكثر من 33 بالمائة ‌خلال الشهرين الماضيين، وهو ‌أعلى معدل ارتفاع بين قطاعات المؤشر "ستوكس 600".

وتراجعت أسهم شركات الرقائق الأوروبية بأكثر من أربعة بالمائة فيما انخفضت أسهم شركات معدات الذكاء الاصطناعي بنحو واحد بالمائة.