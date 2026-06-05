تراجع الأسهم الآسيوية مع انخفاض مؤشر إم إس سي آي 1.3 بالمائة

عواصم عالمية في 5 يونيو/وام/ تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم (الجمعة) متزامنة مع تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية .

فقد انخفض مؤشر "إم إس سي آي" الإقليمي للأسهم بنسبة 1.3 بالمائة، مع تراجع مؤشر جمهورية كوريا - الأفضل أداءً في العالم هذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1 بالمائة مما يرشح استمرار خسائره لليوم الثالث على التوالي مع تحول المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وتراجع مؤشر "كوسبي" الكوري 5.1 بالمائة إلى 8,199.44 نقطة، بعدما كان قد تضاعف تقريبا خلال العام الماضي مدفوعا بمكاسب حققتها شركات التكنولوجيا الكبرى.

وانخفض مؤشر "نيكاي 225" الياباني 1.3 في المائة إلى 66,573.85 نقطة، مع قيادة أسهم التكنولوجيا لحالة التراجع. وتراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ 1.2 في المائة إلى 24,948.96 نقطة، بينما فقد مؤشر "شنغهاي" المركب 0.3 في المئة ليغلق عند 4,045.45 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر "إس أند بي/إيه إس إكس 200" بنسبة 0.7 في المائة إلى 8,623.50 نقطة في حين تراجع مؤشر "تايكس" في تايوان 1.3 في المائة.. فيما ارتفع مؤشر "سينسيكس" الهندي 0.1 في المائة.