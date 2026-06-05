"مركز أبوظبي للصحة العامة" يحصل على شهادة LEED البلاتينية العالمية

أبوظبي في 5 يونيو / وام / حصل مركز أبوظبي للصحة العامة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED بالتصنيف البلاتيني، أعلى مستويات الاعتماد العالمي ضمن برنامج LEED الشهير عالميًا، والممنوحة وفق نظام تقييم LEED v4.1 للتشغيل والصيانة (O+M)، في إنجاز نوعي يُجسد ريادته في ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز منظومة الصحة العامة المستدامة.

جاء الحصول على هذا الاعتماد عقب مراجعة دقيقة وشاملة للطاقة تضمنت تقييم أداء المبنى ورصد فرص التطوير والتحسين، حيث نُفذت مجموعة من التحسينات والترقيات الاستراتيجية شملت أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتعزيز كفاءة الإضاءة، وتطوير ممارسات إدارة النفايات، إلى جانب اعتماد منتجات مستدامة معتمدة، وتطبيق بروتوكولات تنظيف صديقة للبيئة، ورفع كفاءة تدابير جودة الهواء الداخلي بما يضمن بيئة صحية ومستدامة.

وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تمثلت في خفض استهلاك الطاقة لكل فرد بنسبة 36%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 42%، ورفع معدلات إعادة التدوير إلى 44%، ما أسهم مجتمعة في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة LEED بالتصنيف البلاتيني.

وأكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن حصول المركز على شهادة LEED البلاتينية، أعلى مستويات الاعتماد ضمن البرنامج العالمي، يجسد التزامه الراسخ بحماية البيئة وصون صحة الإنسان، ويعكس نهجًا مؤسسيًا يضع الاستدامة في صميم عملياته وممارساته اليومية.

وأوضح أن العوامل البيئية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة الحياة، الأمر الذي يرسخ مسؤولية المركز في تقديم نموذج مؤسسي يحتذى في تبني أفضل الممارسات المستدامة، مشيراً إلى أن دمج الاستدامة البيئية في مختلف العمليات التشغيلية يسهم في دعم طموحات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي وصافي الانبعاثات الصفرية، ويواكب رؤية أبوظبي طويلة المدى لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات.



