"أبوظبي للدراجات" يعتمد خططاً إستراتيجية لنشر اللعبة وتمكينها مجتمعياً

أبوظبي في 5 يونيو/وام/ أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اعتماد خطط إستراتيجية متكاملة لنشر رياضة الدراجات بين أفراد المجتمع وتوسيع قاعدة ممارسيها في إمارة أبوظبي، عبر تنظيم طلعات مجتمعية في مختلف مناطق الإمارة على مدار الموسم، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة المخصصة لهذه الرياضة.

وأوضح النادي أن الفترة الماضية شهدت تنظيم العديد من الطلعات المجتمعية بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، حيث وفر الدراجات ومستلزمات السلامة مجاناً دعماً لنجاح المبادرة واستقطاب أكبر عدد من المشاركين.

وقال النادي، في بيان اليوم، إن المبادرة تنفذ بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاقها وتعزيز انتشار رياضة الدراجات، مستفيداً من المسارات المخصصة للدراجات في العاصمة التي تسهل تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية.

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي للنادي، أن المبادرة تنسجم مع رؤية النادي الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات في أبوظبي واكتشاف المواهب الواعدة.

وأضاف أن النادي يحرص على توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة لجميع أفراد المجتمع من خلال إتاحة الدراجات ومستلزمات السلامة مجاناً، بما يعزز ثقافة ممارسة الرياضة ويشجع على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة، مشيداً بالتعاون المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي، والذي يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاقها والوصول إلى مختلف فئات المجتمع ولفت إلى مشاركة جميع منتسبي النادي في هذه الفعاليات دعماً لأفراد المجتمع.