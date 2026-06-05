مجموعة عمل الإمارات للبيئة تكرّم الفائزين بـ"جائزة إعادة التدوير"

دبي في 5 يونيو/وام/ كرّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الفائزين بالدورة التاسعة والعشرين من جائزة الإمارات لإعادة التدوير، تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة 2026، وذلك برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي العضو الفخري بالمجموعة.

شهد الحفل حضور ممثلين عن جهات حكومية وقيادات من القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أهمية تسريع الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، مشيرة إلى أن الاستدامة أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً متواصلاً.

وقالت إن جائزة الإمارات لإعادة التدوير تبرز دور الأفراد والمؤسسات في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأضافت أن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات يعزز أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة من داخل الأسرة، مؤكدة أن القرارات التي تُتخذ اليوم ستنعكس على مستقبل الأجيال المقبلة.

وأوضحت المجموعة أن برامج إعادة التدوير التابعة لها حققت حتى عام 2025 نتائج بيئية شملت خفض 6007 أطنان مترية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 46.387 مليار وحدة حرارية بريطانية من الطاقة، والحفاظ على 11215 متراً مكعباً من مساحات المكبات، وإنقاذ 28569 شجرة من القطع، إضافة إلى توفير 16752 جالوناً من الوقود.

وأسهم المشاركون في برامج المجموعة بزراعة 2266 شجرة، فيما شملت كميات المواد التي جرى جمعها لإعادة التدوير 1.31 مليون كيلوجرام من الورق، و211.9 ألف كيلوجرام من الزجاج، و128.4 ألف كيلوجرام من البلاستيك، و38.5 ألف كيلوجرام من علب الألمنيوم، إلى جانب كميات أخرى من النفايات الإلكترونية والهواتف المتحركة وأحبار الطابعات والمعادن الخردة.

وفازت مؤسسات وأفراد من مختلف إمارات الدولة بجوائز الفئات الثماني، من بينها كليات التقنية العليا بالفجيرة، ومدرسة دلهي الخاصة، ومدرستنا الثانوية بدبي، والإمارات لتموين الطائرات، وسوق دبي الحرة، والنيابة العامة في دبي، وسيتي بنك، وعدد من الأفراد المشاركين في برامج إعادة التدوير.

وجددت مجموعة عمل الإمارات للبيئة التزامها بمواصلة تنفيذ مبادرات الاقتصاد الدائري وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والمسؤولية البيئية، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي.