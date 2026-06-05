عجمان في 5 يونيو/وام/ أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان فتح باب التسجيل في برنامج “شرطة المستقبل” الصيفي للدفعة الـ27 للذكور والدفعة الـ9 للإناث المخصص لطلبة المدارس من الفئة العمرية بين 12 و17 عاماً، بهدف استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية وتعزيز القيم الوطنية والأمنية لدى النشء.

يشترط في الملتحقين بالبرنامج من دفعة المستجدين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما و أن يكونوا لائقين طبيا ولم يسبق لهم الاشتراك من قبل في شرطة المستقبل .

وبالنسبة للملتحقين من الفئة المتقدمة ( ذكور) فيشترط فيهم أن يكونوا من مواطني الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما و أن يكونوا لائقين طبيا وأن يكونوا ممن سبق لهم الالتحاق بشرطة المستقبل.

يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بطبيعة العمل الشرطي وتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية الاجتماعية والانتماء الوطني، من خلال مجموعة من الأنشطة العسكرية التدريبية والتوعوية والرياضية و الثقافية و الترفيهية التي يشرف عليها مختصون من شرطة عجمان.

يأتي البرنامج ضمن جهود القيادة العامة لشرطة عجمان الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وغرس مفاهيم التنشئة الأمنية لدى الطلبة بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على خدمة وطنه والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة عجمان أن البرنامج ينطلق يوم 29 يونيو الحالي و يستمر حتي 30 يوليو المقبل داعية أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على التسجيل والاستفادة من البرنامج، الذي يوفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تسهم في صقل المهارات واكتساب الخبرات والمعارف الأمنية المختلفة

وتشمل مواقع التدريب نادي الشرطة للرياضة والرماية عجمان (الذكور) و مركز شباب عجمان مشيرف (الإناث ) للمستجدين ومراكز الشرطة للدفعة المتقدمة ومركزي شرطة مصفوت والمنامة و يمكن التسجيل عن طريق تطبيق شرطة عجمان Ajman Police و الموقع الالكتروني لشرطة عجمان www.ajmanpolice.gov.ae .