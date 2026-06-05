خلدون المبارك: قيمة "سيتي جروب" تجاوزت 8 مليارات دولار و"ميدلوك سكوير" مشروع غير مسبوق

مانشستر في 5 يونيو/وام/ أكد معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، أن الإستراتيجية الاستثمارية طويلة الأمد التي يقودها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، منذ الاستحواذ على النادي عام 2008، أسهمت في رفع القيمة السوقية لمجموعة السيتي لكرة القدم من نحو 120 مليون دولار إلى ما يتجاوز 8 مليارات دولار حالياً.

وقال المبارك، خلال حديثه للقناة الرسمية لنادي مانشستر سيتي اليوم، إن النهج الاستثماري للمجموعة يقوم على مواصلة بناء القيمة وتعزيز الأصول وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب الاستثمار المتواصل في المجتمعات التي تعمل فيها المجموعة بما ينعكس إيجاباً على الإيرادات والعوائد طويلة الأمد.

وتطرق إلى مشروع مدرج جوارديولا، وأكد أنه يمثل استثماراً مهماً للنادي ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مجتمع مدينة مانشستر، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية الاستثمارية مستمرة منذ عام 2008 ولم تتوقف، حيث تواصل المجموعة سنوياً استكشاف الفرص المناسبة للاستثمار في المدينة والمجتمع المحلي بما يدعم نمو أعمالها ويعزز مواردها المالية.

وأضاف أن المشروع يأتي امتداداً لسلسلة من الاستثمارات الكبرى التي نفذتها المجموعة، ومن بينها الاستثمار في “Co-op Arena”، والذي وصفه بالنجاح المذهل، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل خطوة جديدة ومهمة في مسيرة التطوير والنمو.

وحول مشروع “ميدلوك سكوير”، أوضح المبارك أنه يمثل نموذجاً تطويرياً متكاملاً لا مثيل له في المملكة المتحدة، بل وربما على مستوى أوروبا، من حيث شمولية المشروع وتكامله، لافتاً إلى أنه يجمع بين تحقيق العوائد الاقتصادية وإضافة قيمة حقيقية لمدينة مانشستر ومجتمعها.

وحول الإنفاق على البنية التحتية، شدد معاليه على أن ما تقوم به المجموعة يندرج ضمن مفهوم الاستثمار وليس التكلفة، موضحاً أن الاستثمار يهدف إلى توليد الإيرادات والعوائد المستقبلية، حتى وإن انعكس مؤقتاً على نتائج الأرباح والخسائر في بعض السنوات.

وقال إن المجموعة واظبت طوال 18 عاماً على الاستثمار المستمر في النادي وأصوله المختلفة، بهدف تنمية القيمة وتعزيز الإيرادات وتحقيق الأرباح المستدامة، إلى جانب الإسهام في خدمة المجتمع وإضافة قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

واستعرض المبارك فلسفة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في إدارة الاستثمارات، موضحاً أن الرؤية تقوم على الاستثمار بعيد المدى من خلال إعادة ضخ الأرباح والإيرادات داخل المؤسسة لتعزيز نموها ورفع قيمتها السوقية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمار عند الاستحواذ على النادي عام 2008 كانت تتراوح بين 100 و120 مليون دولار، قبل أن ترتفع تدريجياً إلى مليار دولار، ثم إلى ملياري دولار، فثلاثة مليارات دولار، وهي المرحلة التي شهدت دخول مستثمرين جدد، لتواصل المجموعة بعد ذلك نموها وصولاً إلى 5 مليارات دولار، ثم 6 و7 مليارات دولار، قبل أن تتجاوز قيمتها حالياً حاجز 8 مليارات دولار.

وأوضح أن تدفق استثمارات جديدة من مساهمين يؤمنون بهذه الاستراتيجية أسهم في تعزيز النمو، فيما اتخذ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قراراً محورياً بالإبقاء على هذه الأموال داخل المشروع لمواصلة تطويره، الأمر الذي عزز القيمة السوقية للمجموعة بشكل متواصل.

وأضاف أن هذا النمو يعكس بوضوح مفهوم بناء القيمة على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه في حال عرض المشروع للبيع في السوق اليوم فإن قيمته التقديرية لن تقل عن 10 مليارات دولار.

وأكد المبارك أن خيار البيع غير مطروح إطلاقاً، وأن التوجه يتمثل في مواصلة النمو والتوسع، انطلاقاً من القناعة بأن قيمة المجموعة ستواصل الارتفاع مستقبلاً، واصفاً مانشستر سيتي و"سيتي جروب" لكرة القدم بأنهما من الأصول الرياضية الفريدة التي تجمع بين كرة القدم وقطاع الترفيه في واحدة من أكثر الصناعات استقراراً وجاذبية على مستوى العالم.

وتطرق إلى نادي نيويورك سيتي لكرة القدم، مؤكداً أن بناء ملعب جديد خاص بالنادي يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، وتجسيداً لنجاح نقل التجربة التي انطلقت من مانشستر إلى نطاق عالمي.

وأوضح أن الملعب الجديد سيدخل الخدمة الموسم المقبل، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية والتجارية للمشروع تعكس نجاحه من خلال الإقبال الكبير من الرعاة والشركاء ولفت إلى أن قيمة نادي نيويورك سيتي ارتفعت من استثمار أولي بلغ 100 مليون دولار إلى أكثر من 1.5 مليار دولار حالياً.

وفيما يتعلق بأداء الأندية التابعة لـ"سيتي جروب" لكرة القدم، أكد المبارك أن المجموعة تسير وفق الخطط الموضوعة، موضحاً أن طبيعة العمل في كرة القدم وما تتسم به من شغف وعاطفة تجعل نتائج الفرق متفاوتة من موسم إلى آخر، وهو أمر طبيعي في مؤسسة تضم عدداً كبيراً من الأندية في مختلف أنحاء العالم.

وحول القضايا المتعلقة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أكد المبارك أنه لا يمكنه التعليق على الموضوع قبل صدور الحكم النهائي، مشيراً إلى أنه سيتحدث بصورة موسعة عن الملف بعد إعلان القرار الرسمي.