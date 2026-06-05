منافسات قوية في افتتاح الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 5 يونيو/وام/ انطلقت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، وسط مستويات فنية متقاربة ونزالات قوية شهدتها فئات الشباب والكبار والأساتذة، في محطة مهمة من البطولة مع دخولها مراحل الحسم في سباق الترتيب العام للأندية.

وفرضت النزالات منذ ساعاتها الأولى إيقاعاً تنافسياً مرتفعاً، في ظل تقارب واضح في مستويات اللاعبين، ما جعل حسم أغلب المواجهات مرهوناً بالتفاصيل الدقيقة داخل البساط، سواء من خلال حسن إدارة مجريات النزال، أو الانتقال بين الوضعيات الفنية، أو استثمار الفرص المتاحة والحفاظ على الأفضلية حتى اللحظات الأخيرة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعادة منى علي الظاهري، مدير عام الشؤون التشغيلية في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة يوسف عبدالله البطران، ومحمد حسين المرزوقي عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في الاتحاد، وخالد الراشدي رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرات المجتمعية في شركة مبادلة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وعلى صعيد الترتيب العام، عكست نتائج اليوم الأول أهمية الجولة الرابعة في حسابات المنافسة بين الأندية، حيث أنهى نادي بني ياس المنافسات في الصدارة، متقدماً على نادي الجزيرة صاحب المركز الثاني، فيما جاءت أكاديمية" MOD " في المركز الثالث.

وتؤكد هذه النتائج استمرار الصراع على مراكز المقدمة مع دخول البطولة مرحلة أكثر حساسية، تسعى خلالها الأندية إلى تعزيز رصيدها والمحافظة على استقرار نتائجها عبر مختلف الفئات، في سباق يتطلب الجاهزية الفنية والقدرة على حصد النقاط على مدار الموسم.

من جانبها، قالت سعادة منى علي الظاهري، إن ما تشهده البطولة يتجاوز حدود المنافسة على الميداليات، ويعكس نجاح نموذج رياضي متكامل يقوم على التخطيط والتنظيم واستدامة المشاركة، مؤكدة أن هذا النجاح يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تمكّن الاتحادات والأندية من تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها التنموية والمجتمعية.

وأضافت أن الحضور العائلي اللافت في المدرجات، والمستويات الفنية التي يقدمها اللاعبون، والانسيابية العالية في إدارة المنافسات، تمثل مؤشرات واضحة على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، مشيدة بنجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بناء بطولة تحظى بثقة الأندية والأسر واللاعبين، وتواصل الإسهام في تعزيز حضور الرياضة كجزء من الحياة اليومية للمجتمع وترسيخ القيم التي تمثلها بين مختلف فئاته.

وقال محمد حسين المرزوقي، إن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منصة تمنح الأندية واللاعبين فرصا متواصلة لقياس مؤشرات تطورهم على امتداد الموسم، وليس في محطة واحدة فقط، مشيراً إلى أن أهمية المحافظة على المستوى الفني والاستقرار في النتائج تتزايد مع تقدم الجولات، بما يعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية في إعداد لاعبيها.

وأضاف أن المشاركة الواسعة التي تتجاوز 2500 لاعب ولاعبة في هذه الجولة تعد مؤشراً واضحاً على اتساع قاعدة الممارسين، وعلى المكانة التي وصلت إليها البطولة باعتبارها إحدى أبرز البطولات المحلية وأكثرها تأثيراً في تطوير المواهب وصقل قدرات الأجيال الجديدة من اللاعبين.

وأكد المرزوقي أن قدرة الأندية على الحفاظ على مستوى تنافسي مرتفع عبر مختلف الفئات العمرية تعكس جودة العمل الفني واستدامة الاستثمار في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أن الحضور العائلي المتواصل يمنح البطولة بعداً إضافياً ويؤكد أن رياضة الجوجيتسو أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع وأسلوب حياة تتبناه الأسر وتشارك في دعمه.

وقالت البطلة الدولية شما الكلباني، لاعبة أكاديمية أدما والحاصلة على الميدالية الذهبية في فئة الكبار، حزام بني لوزن 62 كجم ، إنها تشعر بسعادة كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز في بطولة تتميز بقوة المنافسة وارتفاع مستوى المشاركات، مشيرة إلى أنها خاضت نزالات صعبة تطلبت التركيز والالتزام بالخطة الفنية التي أعدتها مع المدربين خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن هذا الإنجاز ثمرة ساعات طويلة من التدريب والاستعداد، ويعكس الدعم المستمر الذي تتلقاه من أسرتها وأكاديمية أدما، مؤكدة أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمنح اللاعبين فرصة حقيقية لاختبار تطورهم في كل جولة ومواجهة منافسين من مستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء واكتساب المزيد من الخبرة.

وأهدت الكلباني إنجازها إلى عائلتها ومدربيها وزميلاتها في الأكاديمية، معربة عن تطلعها إلى مواصلة العمل بالجدية نفسها للحفاظ على مستواها وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

وتتواصل منافسات الجولة الرابعة غداً السبت بإقامة نزالات فئتي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، على أن تختتم بعد غد الأحد بمنافسات فئة تحت 12 عاماً والبراعم، وسط توقعات باستمرار الأجواء التنافسية والحضور العائلي اللافت، بالتزامن مع مبادرة «جائزة الأسرة الداعمة» التي أطلقها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ضمن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، تقديراً لدور الأسرة في دعم مسيرة اللاعبين ومساندتهم على طريق التميز.