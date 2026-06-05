"ناسا" تأمر رواد محطة الفضاء الدولية بالاستعداد لإخلاء محتمل بسبب تسرب هواء

واشنطن في 5 يونيو/وام/ أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنها أصدرت أوامر إلى رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية بالبقاء داخل مركباتهم الفضائية والاستعداد لإخلاء محتمل اليوم (الجمعة)، في ​وقت يحاول فيه طاقم روسي إصلاح تسرب هواء متفاقم في الجزء التابع له من المحطة.

وقال مسؤول في (ناسا) إن رواد الفضاء الأربعة في ‌بعثة (كرو-12) التابعة ⁠لناسا والموجودين على المحطة، وهم أمريكيان ‌وفرنسي و روسي، تلقوا أوامر ⁠من مركز ناسا لمراقبة ​المهمة في ⁠الساعة 9:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات يوم ⁠الاثنين (1304 بتوقيت جرينتش) بالدخول إلى المركبة كرو دراجون ⁠الملتحمة بالمحطة وارتداء بدلات الفضاء الكاملة في إجراء احترازي في حالة ما ⁠إذا ​استدعى تسرب الهواء ⁠لتنفيذ إخلاء طارئ.

وناقشت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، وهما المشغلان الرئيسيان للمحطة، على مدى أشهر أسباب تسربات هوائية صغيرة على متن وحدة الخدمة الروسية (زفيزدا) ​والحلول المحتملة ‌لها، وهي جزء رئيسي من المحطة التي ​تعادل مساحتها ملعب كرة قدم.