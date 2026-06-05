جولة مينا للجولف تتوسع عالمياً بإطلاق التصفيات التأهيلية الأمريكية

دبي في 5 يونيو/ وام / أعلنت جولة مينا للجولف اليوم عن إطلاق أول تصفيات تأهيلية أمريكية في تاريخها، والتي ستقام بالفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في ملعب "سلامر أند سكواير" الشهير في قرية الجولف العالمية في فلوريدا، في خطوة بارزة للمبادرة الإماراتية الرائدة في التوسع العالمي للجولة.

وتُمثل هذه الخطوة أهم تطور دولي في تاريخ جولة مينا للجولف، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، وتُعد الجولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعترف بها من قبل التصنيف العالمي للجولف.

واستغلت الجولة الفترة الماضية لتسريع خططها التوسعية، حيث مهدت التصفيات التأهيلية الأمريكية "مدرسة التصفيات" الطريق لإقامة عدد محتمل من البطولات في الولايات المتحدة في المواسم القادمة، مما يضع المنطقة، واللاعبين الأعضاء فيها، بقوة على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة بقيادة مجلس الإدارة الذي يضم كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية.

وقال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا: لقد اختبرت الأشهر القليلة الماضية جميع المشاركين في هذه الجولة، لكنها أكدت أيضاً قدرات جولة مينا للجولف التي تعود بشكل أكبر وأكثر جرأة وطموحاً من أي وقت مضى في تاريخنا.

وأضاف أن إقامة التصفيات التأهيلية الأمريكية في موقع بمكانة قرية الجولف العالمية خير دليل على تميز هذه الجولة فهي تضع منطقتنا على الساحة العالمية، وتفتح أبوابها أمام مجموعة جديدة كلياً من المواهب، وتُمهد الطريق لجولة أمريكية لاحقة من فعاليات جولة مينا للجولف، إنها حقاً لحظة مثيرة لرياضة الجولف في منطقتنا.