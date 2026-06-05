الرئيس الروسي يؤكد أن مجموعة "بريكس" تستحوذ على 40% من الاقتصاد العالمي

موسكو في 5 يونيو/ وام / أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن مجموعة "بريكس" باتت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي العالمي في ظل تزايد دور الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

وقال بوتين في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن نحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية تحقق بفضل اقتصادات دول "بريكس" فيما لم تتجاوز مساهمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 18 بالمئة مشيرا إلى أن حصة دول "بريكس" من الاقتصاد العالمي وفقا لتعادل القوة الشرائية بلغت نحو 40 بالمئة مقابل أقل من 29 بالمئة لدول مجموعة السبع.

وأضاف أن حجم التجارة البينية بين دول "بريكس" تجاوز تريليون دولار سنويا مؤكدا أن مراكز النمو الجديدة باتت تسعى إلى رسم مساراتها التنموية بصورة مستقلة وتحديد أولوياتها الاقتصادية وفقا لمصالحها الوطنية.

وعلى الصعيد الداخلي أكد أن الحكومة الروسية تستهدف العودة إلى معدلات نمو اقتصادي مستدام اعتبارا من العام المقبل بالتزامن مع خفض التضخم المتوقع أن يقترب من 2ر5 بالمئة بنهاية العام مشيرا إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ 2ر2 بالمئة ويعد من بين الأدنى في الاقتصادات الصناعية الكبرى.

وفي المجال التكنولوجي شدد بوتين على أن التقدم التقني يمثل العامل الحاسم في التحولات العالمية الجارية مؤكدا أن روسيا حققت تقدما في تطوير المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي تنمو بنحو 30 بالمئة سنويا.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 130 دولة في المنتدى مجددا تأكيد انفتاح روسيا على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع مختلف الشركاء على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

-خلا-.