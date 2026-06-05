مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي والباسيفيك يختتم زيارة رسمية إلى بليز

بلموبان - بليز في 5 يونيو/ وام / اختتم السيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي والباسيفيك، زيارته إلى بليز، رافقه خلالها سعادة سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى بليز، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوسيع آفاق التعاون.

والتقى السيد عمر شحادة مع معالي جون بريسينيو، رئيس وزراء بليز، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فرص الاستثمار والتحول الرقمي.

وأعرب الجانب الإماراتي خلال الاجتماع عن استعداد دولة الإمارات لنقل خبراتها في مجال الاقتصاد الرقمي لدعم أهداف التنمية في بليز.

كما أعرب السيد عمر شحادة عن تقديره لرئيس الوزراء وحكومة بليز على ما أبدياه من تضامن مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة.

وجددت بليز تأكيد دعمها الراسخ لدولة الإمارات، معربة عن إدانتها لتلك الهجمات بأشد العبارات.

كما التقى السيد عمر شحادة مع سعادة أماليا ماي، الرئيسة التنفيذية لوزارة الخارجية والتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون في المجالات الرقمية.

وتناول الاجتماع أيضاً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومجموعة دول الكاريبي "كاريكوم".

وفي هذا الصدد، أعربت بليز عن دعمها لبدء المفاوضات بشأن الاتفاقية، ما يعكس ثقتها الراسخة بما ستحققه هذه الشراكة من منافع ومصالح متبادلة لدول المنطقة كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة.

وصرح السيد عمر شحادة قائلاً: تعتز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها ببليز، وتثمّن المواقف الداعمة التي أبدتها حكومة بليز. وقد تناولت مباحثاتنا عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشملت الاستثمار، والتعاون الرقمي، والابتكار، بما يعكس التزاماً متبادلاً بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من زخم إيجابي لتوسيع آفاق التعاون بما يسهم في دعم الأولويات التنموية للبلدين.