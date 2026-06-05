فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات يعزز موقعة في الترتيب العام لسباق جيرو ايطاليا قبل الختام

روما في 5 يونيو/ وام / عززت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، موقعها في الترتيب العام لسباق جيرو إيطاليا للسيدات، بعدما نجحت اليوم في تقليص الفارق مع منافساتها المباشرات خلال المرحلة السابعة، لتدخل المراحل الحاسمة من السباق بمعنويات مرتفعة.

وتمكنت لونغو بورغيني من كسب 5 ثوانٍ على عدد من أبرز منافساتها في الترتيب العام، في نتيجة تعكس التحسن المتواصل في مستواها مع اقتراب السباق من مراحله الحاسمة.

ورغم احتفاظ الهولندية آنا فان دير بريغن بصدارة الترتيب العام والقميص الوردي، وتواجد مواطنتها ديمي فوليرينغ في المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة، تقدمت لونغو بورغيني إلى المركز السادس في التصنيف العام بفارق دقيقتين و7 ثوانٍ عن الصدارة قبل مرحلتين من ختام السباق.

وامتدت المرحلة السابعة لمسافة 159 كيلومتراً بين سوربولو ميتساني وساليتشي تيرمي، وشهدت العديد من الهجمات والحوادث، قبل أن تتشكل مجموعة متقدمة في الجزء الأخير من السباق ضمت لونغو بورغيني وزميلتها سيلفيا بيرسيكو.