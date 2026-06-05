الاتحاد العالمي لليوغاسانا يستعرض في دبي تطوير البطولات وتعاون الاتحادات الوطنية

دبي في 5 يونيو/ وام / استعرض الاتحاد العالمي لليوغاسانا تطوير البطولات الدولية، والتعاون بين الاتحادات الوطنية، وبرامج تأهيل الحكام والمدربين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي استضافه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتعاون مع لجنة اليوغا الإماراتية في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور سعادة سعيد علي العاجل رئيس الاتحاد، وأحمد إبراهيم مصبح رئيس لجنة اليوغا الإماراتية، ونوف المروعي رئيس الاتحاد الآسيوي لليوغاسانا، بجانب ممثلي اتحادات البحرين وموريتانيا وسريلانكا وإندونيسيا.

وشاركت الشيخة شيخة علي الجابر الصباح، رئيس الاتحاد العالمي لليوغاسانا، بجانب ممثلي بقية الدول الأعضاء في الاجتماع عبر تقنية "الاتصال المرئي"، وأكدت أهمية توحيد الجهود لدعم انتشار هذه الرياضة، وتعزيز برامجها التطويرية على المستويات المحلية والقارية والدولية.

ودعا المجتمعون إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين الاتحادات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة، وتوسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة، وانتشارها على المستويات كافة، ودعم نجاحا فعالياتها المتنوعة.