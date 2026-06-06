أمام عبدالله بن زايد/ دفعة من الدبلوماسيين الجدد تؤدي اليمين القانونية

أبوظبي في 6 يونيو /وام/ أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبه، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سالم بن غافان الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية، وسعادة م. عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وسعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمسؤولين بالوزارة.

وعقب مراسم أداء اليمين القانونية، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 29 دبلوماسيا ودبلوماسية، متمنيا لهم النجاح والتميز في أداء مهامهم ومسؤولياتهم المقبلة.

وأعرب سموه عن ثقته في الكفاءات الوطنية الشابة المنضمة حديثا إلى السلك الدبلوماسي، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلعون به في تعزيز السمعة المتميزة للدولة عالميا وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها شريكا موثوقا وداعمًا للاستقرار والتنمية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواجه التحديات كافة بكفاءة وثقة واقتدار، وتحولها إلى فرص واعدة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، كما تمضي قدما في توطيد أواصر التعاون الإيجابي والشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن بالغ اعتزازهم بالالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية، مؤكدين حرصهم على مواصلة المسيرة الدبلوماسية الرائدة لدولة الإمارات بكل تفان وإخلاص، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم مهامهم الجديدة بما يمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة عالية وتحقيق تطلعات الدولة وأهدافها المستقبلية، إلى جانب التعريف برسالة الإمارات وقيمها الإنسانية الداعيّة إلى التسامح والتعايش والسلام.