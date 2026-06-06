البديوي: الشباب الخليجي ركيزة أساسية في بناء مستقبل دول مجلس التعاون

الرياض في 6 يونيو /وام/ أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الشباب الخليجي يمثلون الركيزة الأساسية في بناء مستقبل دول مجلس التعاون وتحقيق الرؤي الوطنية لبلدانهم، ولهم بصمات واضحة في مسيرة التنمية الخليجية الشاملة.

جاء ذلك في تصريح للبديوي، بمناسبة اليوم الخليجي للشباب الذي يصادف 6 يونيو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في دول المجلس للاحتفاء بالدور الحيوي الذي يقوم به الشباب الخليجي في المجالات كافة.

وذكر معاليه، أن دول المجلس ومن خلال التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب، من خلال إقرار الأنظمة والقرارات، وتطوير السياسات والإستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتهيئتهم للإسهام في مواجهة التحديات واستثمار الفرص في المجالات التنموية المختلفة.

وأشار إلى أن الأمانة العامة تواصل جهودها في دعم العمل الخليجي المشترك في قطاع الشباب، عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية قدرات الشباب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح أن ما تحقق في دول المجلس من إنجازات نوعية في مجال الشباب، يعكس حرص قيادات دول المجلس على الاستثمار في هذه الفئة الحيوية، وإطلاق المبادرات التي تعزز دور الشباب في التنمية المستدامة.

وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على التزام الأمانة العامة بدعم الشباب الخليجي، إيمانًا بأنهم الثروة الحقيقية، وبطاقاتهم وإبداعاتهم تبنى الأوطان ويصنع المستقبل المزدهر لدول مجلس التعاون.