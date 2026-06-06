الكويت تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين

الكويت في 6 يونيو /وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا من الساعة 4:15 فجر اليوم السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا.

وأضافت أنه تمت إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي.

-خلا-