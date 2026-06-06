نجوم بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو: نظام جمع النقاط يعزز التحدي والاستمرارية

أبوظبي في 6 يونيو /وام/ أكد عدد من اللاعبين المتوجين في منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المقامة حالياً في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أن نظام جمع النقاط المعتمد في البطولة أسهم في رفع مستوى المنافسة بين اللاعبين والأندية، وعزز قوة النزالات والحضور الفني في الفئات المختلفة، مشيدين بالتنظيم الاحترافي للحدث.

وقال محمد وليد، لاعب نادي بني ياس والحائز الميدالية الذهبية، إن تتويجه في الجولة الرابعة يمثل دافعاً لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة، مؤكداً أن نظام البطولة يسهم في تطوير أداء اللاعبين والمحافظة على جاهزيتهم طوال الموسم، بعيداً عن الارتباط ببطولة واحدة.

وأضاف أن رياضة الجوجيتسو أثرت إيجابا في حياته، وأسهمت في تعزيز الالتزام وتطوير الذات من خلال التدريب المستمر.

من جانبه، أكد اللاعب اللبناني ريان، صاحب الحزام الأزرق، أن تتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في البطولة جاء في ظل أجواء تنافسية قوية، مشيراً إلى أن نظام النقاط منح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل مستوياتهم، ومثمناً جهود اللجنة المنظمة في إخراج الحدث بصورة متميزة.

وأعرب البرازيلي فيليب فيرنانديز، المتوج بذهبية وزن 69 كجم، عن سعادته بالفوز بعد منافسات قوية، موضحاً أن نظام جمع النقاط رفع مستوى التحدي بين اللاعبين والأكاديميات وجعل المنافسات أكثر قوة وإثارة.

بدوره، قال الأذربيجاني موسيمورادوف، لاعب نادي إيسابار والحائز المركز الثالث، إن نظام النقاط أسهم في زيادة قوة المنافسة، من خلال تحفيز اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات، مؤكداً سعيه إلى تطوير مستواه من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية مستقبلاً.

كما أوضح ماجد حنيف، لاعب نادي الوصل والمتوج بالميدالية الفضية في وزن 94 كجم، أن رياضة الجوجيتسو ساعدته على تطوير لياقته البدنية وتنظيم وقته بين الدراسة والرياضة، مشيراً إلى أن نظام جمع النقاط يمنح كل نزال أهمية إضافية ويحفز اللاعبين على الاستمرارية وتقديم مستويات متميزة طوال الموسم.