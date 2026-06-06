الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة

الكويت في 6 يونيو/ وام / أدانت واستنكرت دولة الكويت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة والتي كان آخرها فجر اليوم السبت في عدوان سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 كما تشكل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.

-خلا-.