إنطلاق ملتقى تخصصات المسالك البولية 2026 بمشاركة عالمية واسعة في دبي

دبي في 6 يونيو/ وام / انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة السادسة من ملتقى تخصصات المسالك البولية "IUCC 2026"، الذي يعد أحد أبرز التجمعات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة أكثر من 76 متحدثاً عالمياً، وما يزيد على 29 شركة رائدة في القطاع الصحي، وحضور أكثر من 600 من الأطباء والمتخصصين والخبراء في الرعاية الصحية من أكثر من 14 دولة.

وعقد الملتقى هذا العام تحت شعار "مرحلة ما بعد العلاج: تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية" ، مسلطاً الضوء على التحولات النوعية التي يشهدها القطاع الصحي مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في جراحة المسالك البولية والتخصصات الطبية المرتبطة بها.

ويشكل الحدث منصة علمية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات العلاجية، وتعزيز الحوار حول مستقبل الرعاية الصحية القائمة على البيانات والتكنولوجيا، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العلاج وتحسين جودة حياة المرضى.

ويواصل ملتقى تخصصات المسالك البولية تعزيز مكانته كمنصة علمية رائدة لمواكبة أحدث التطورات العالمية في طب وجراحة المسالك البولية، حيث يناقش أحدث المستجدات والتوجهات في مجالات أورام المسالك البولية، وأمراض الكلى، وصحة الرجال، من خلال جلسات علمية متخصصة تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين، ما يعزز تبادل المعرفة ويدعم تطوير الممارسات السريرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتتضمن فعاليات الملتقى ورش عمل تخصصية تعتمد على التعلم العملي والتفاعل المباشر، بما يتيح للمشاركين فرصاً أوسع لاكتساب الخبرات التطبيقية في مختلف مجالات رعاية المسالك البولية الحديثة، والتطورات المتغيرة في إدارة سرطان المثانة، وورشة تنظير حصى الكلى عبر الجلد "PCNL"، وورشة الخياطة والعقد الجراحية بالمنظار.

ويناقش البرنامج العلمي للملتقى مجموعة من المحاور الرئيسية، التي تضم القضايا الجدلية في طب المسالك البولية، وصحة الرجال، وأورام المسالك البولية، وجراحة المسالك البولية النسائية وطب الأسرة، إضافة إلى مناقشة العلاجات الناشئة والتقنيات الطبية المتقدمة، مع تركيز خاص على تضخم البروستاتا الحميد "BPH" وتقنيات العلاج قليلة التوغل "MIST"، بما يعكس التوجهات الحديثة نحو تطوير الممارسات السريرية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور ياسر فرحات، الرئيس المشارك لملتقى تخصصات المسالك البولية، ونائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية "SIU"، والرئيس التنفيذي للجمعية العربية لجراحة المسالك البولية "AAU" في الإمارات، أن ملتقى تخصصات المسالك البولية 2026 يعد امتداداً لمسيرة من التميز العلمي والريادة الطبية التي أرستها دولة الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات الطبية العالمية، حيث أصبح منصة عالمية تجمع العقول الطبية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات جراحة المسالك البولية.

وقال إن ما يميز هذه الدورة هو تركيزها على التكامل بين الابتكار العلمي والممارسة السريرية، وتعزيز الحوار حول القضايا الطبية المعقدة والتحديات المستقبلية في التخصص، بما يسهم في تطوير حلول علاجية أكثر دقة وفعالية.

وأوضح أن فعاليات هذه الدورة تعكس التوجه المتسارع نحو توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية والتحليل الرقمي للبيانات، في تحسين دقة الإجراءات العلاجية ورفع معدلات النجاح السريري، إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير الحلول الطبية المستقبلية.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس "اندكس القابضة" إن ملتقى تخصصات المسالك البولية يمثل اليوم نموذجاً متقدماً للمنصات العلمية التي لا تكتفي بعرض المستجدات الطبية، بل تسهم في إعادة صياغة الحوار العلمي العالمي في مجال جراحة المسالك البولية، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الطبية، وربط الخبرات الإقليمية والدولية ضمن إطار علمي واحد يقوم على تبادل المعرفة وصناعة القرار المبني على الدليل.

وأضاف : يعكس ملتقى تخصصات المسالك البولية جهود دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار الطبي والبحث العلمي، ويعزز مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات الطبية الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستدامة الصحية، وبناء مستقبل قطاع صحي أكثر تقدماً وابتكاراً على المستويين الإقليمي والدولي.

وينظم ملتقى تخصصات المسالك البولية من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، بالشراكة مع الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية و المدرسة العربية لجراحة المسالك البولية "ASU"، فيما يحظى بدعم نخبة من أبرز الجمعيات العلمية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال جراحة المسالك البولية والصحة الجنسية، بما فيهم، الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية "SIU"، وجمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية "MESSM"، والجمعية العربية للتحكم البولي "PACS"، والجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية "SUA"، والجمعية السنغافورية لجراحة المسالك البولية، وجمعية تايوان لأطباء المسالك البولية.