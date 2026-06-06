مصر: اكتشاف نظام مائي ومسجد مملوكي قرب قلعة صلاح الدين

القاهرة في 6 يونيو/ وام/عثرت بعثة أثرية مصرية فرنسية بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، على نظام مائي متكامل من العصر المملوكي بمنطقة عرب اليسار، وبقايا مسجد مملوكي بمنطقة الحطابة بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وذلك ضمن مشروع علمي لدراسة وتوثيق وإعادة تأهيل المناطق التاريخية المحيطة بالقلعة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، أن الاكتشافات تمثل إضافة مهمة لفهم البنية العمرانية والوظيفية للمنطقة خلال العصور الإسلامية.

وأسفرت أعمال الحفائر عن الكشف عن بئرين ضخمين ومنظومة متكاملة من السواقي والمجاري الحجرية لنقل المياه إلى القلعة، إلى جانب عناصر خدمية مرتبطة بتشغيلها، بما يعكس تطورا متقدما في إدارة الموارد المائية خلال العصر المملوكي.

كما كشفت البعثة عن بقايا مسجد مملوكي وغرفة دفن ومجموعة من المقابر التي تعود إلى فترات إسلامية مختلفة، بما يسهم في فهم التسلسل التاريخي والعمراني للمنطقة.

وشملت الأعمال توثيقا رقميا متقدما لعدد من المنشآت الأثرية، والكشف عن أجزاء جديدة من الخانقاة النظامية، إضافة إلى العثور على مجموعة من اللقى الأثرية، من بينها قواديس فخارية وعملات مملوكية وعثمانية وأدوات استخدمت في الحياة اليومية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وام / قر/مق/زي