رئيسة "غرفة جوهانسبرغ": دبي نموذج عالمي ملهم للتنمية

جوهانسبرغ في 7 يونيو /وام/ أكدت كارين ساثرنز، رئيسة غرفة جوهانسبرغ للتجارة والصناعة، أن دولة الإمارات شريك إستراتيجي مهم لجنوب إفريقيا، وأن دبي تمثل نموذجاً عالمياً رائداً وملهما في التنمية الاقتصادية والتحول الحضري وبناء بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جوهانسبرغ، إن دبي استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تتحول إلى واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في العالم، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية تحظى بإعجاب واسع داخل الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال في جنوب إفريقيا.

وأضافت أن دبي أثبتت قدرتها على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي عزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن مدينة جوهانسبرغ تتطلع إلى تعزيز التعاون مع دبي والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات التخطيط الحضري وتطوير المدن والبنية التحتية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هناك فرصاً كبيرة لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجانبين.

وقالت إن نموذج التعاون بين القطاع الحكومي في دولة الإمارات ومجتمع الأعمال يعد من أبرز عوامل النجاح التي تستحق الدراسة، حيث يتم إشراك القطاع الخاص بصورة مستمرة في صياغة السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

وأشادت بمبادرة غرفة تجارة دبي بتنظيم البعثة التجارية إلى جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن جوهانسبرغ، ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتوفر فرصاً واعدة في قطاعات متعددة تشمل البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، خاصة أنها تمثل مركزاً اقتصادياً رئيسياً وبوابة مهمة للوصول إلى أسواق القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن نقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا سيؤثر بشكل إيجابي كبير في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية والتقنيات الحديثة.

وأعربت عن اهتمام غرفة جوهانسبرغ للتجارة والصناعة بتوسيع قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الإماراتية، وفي مقدمتها غرفة تجارة دبي، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال في البلدين.

ووجهت كارين ساثرنز، رسالة إلى مجتمع الأعمال الإماراتي، مؤكدة أن جنوب إفريقيا تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة وفرصاً استثمارية متنوعة، وأن الشراكة مع الإمارات تمثل فرصة مهمة لتعزيز النمو والتنمية المستدامة، مشددة على أن الخبرات الإماراتية، ولا سيما تجربة دبي التنموية، تحظى باهتمام وتقدير كبيرين لدى مجتمع الأعمال في جوهانسبرغ.