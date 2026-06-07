"طرق دبي" تُنجز 90% من تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج "دبي هاربر"

دبي في 7 يونيو /وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 90% من مشروع تنفيذ جسر بطول 1500 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، يوفّر مدخلاً ومخرجاً مباشراً بين شارع الشيخ زايد ومنطقة "دبي هاربر"، إحدى أبرز الوجهات البحرية والسياحية الحديثة في الإمارة، التي تضم أكبر مراس لليخوت في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة شبكة الطرق وتواكب النمو العمراني والسياحي المتسارع، الذي تشهده دبي، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الربط مع المشاريع التطويرية الحيوية ومناطق الجذب الرئيسة.

ويعمل في المشروع 1400 مهندس وعامل، موزعين على 12 فريق عمل، وبلغ إجمالي ساعات العمل المنفّذة أكثر من 4 ملايين ساعة عمل منذ انطلاقه، مع تحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية، كما تجاوزت كمية الخرسانة المستخدمة في الجسر 45 ألف متر مكعب، فيما بلغت كمية الحديد 8273 طناً.

ووِفقاً للبرنامج الزمني، سيَجري افتتاح الحركة المرورية عبر الجسر للقادمين من شارع الشيخ زايد، من جهتي ديرة وجبل علي، باتجاه "دبي هاربر"، في يونيو الجاري، وسيشهد شهر يوليو المقبل افتتاح الحركة المرورية على الجسر الجديد من "دبي هاربر" باتجاه شارع النسيم، وكذلك الحركة المرورية من الجسر الجديد بالاتجاه المؤدي إلى تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يشهد تقدّماً متسارعاً في وتيرة سير العمل، موضحا أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للجسر تصل إلى 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، وأن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربعة تقاطعات رئيسة على امتداد مسار الجسر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الربط مع المنطقة.

وأضاف أن المشروع سيسهم، عند افتتاحه، في خفض زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية من وإلى "دبي هاربر" والمناطق المحيطة بها.

تُجدر الإشارة إلى أن "دبي هاربر" ينفرد بموقعه المتميّز بين جزيرتي "بلوواترز" و"نخلة جميرا"، وعلى مقربة من أشهر معالم دبي كبرج العرب، ويحتضن العديد من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه، ويجري حالياً تنفيذ مشروع تطويري فيه يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، يشتمل على مجمّع سكني يحتضن 24 برجاً وحوالي 7500 شقة سكنية.