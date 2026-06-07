مركز البرشاء يحقق 98% في الشعور بالأمان

دبي في 7 يونيو / وام / أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة البرشاء يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الحديث، نظراً لطبيعة المنطقة التي تجمع بين الكثافة السكانية والحراك السياحي والتجاري، الأمر الذي يتطلب جاهزية ميدانية عالية، وخططاً استباقية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية.

وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات، وتحقيق الاستجابة الفاعلة، بما يرسخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك بحضور سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عبدالله راشد الهفيت مدير مركز شرطة البرشاء، والعميد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد يوسف بن قبا نائب مدير مركز شرطة البرشاء، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع خلال الجولة التفتيشية، على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، وآليات تطوير العمل الأمني والميداني، وخطط تعزيز الجاهزية الشرطية، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز جودة الحياة في منطقة الاختصاص.

واستمع معاليه إلى شرح حول طبيعة منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، التي تُعد من أكثر المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يغطي المركز مساحة جغرافية تبلغ 175.6 كيلومتر مربع ، ويشرف على 10 مناطق اختصاص، تضم كثافة سكانية تتجاوز مليوناً و98 ألف نسمة، إلى جانب احتضانها عدداً كبيراً من الوجهات السياحية والاقتصادية والترفيهية البارزة، من بينها مول الإمارات، ودبي هاربر، والقرية العالمية، وجزيرة بلوواترز، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، و"جي بي آر"، والقرية العالمية.

كما اطلع على مؤشرات الأداء، ونتائج نقاط التفتيش، والخطط الوقائية والاستباقية التي ينفذها المركز لتعزيز الأمن في المناطق السكنية والسياحية والتجارية، إلى جانب عرض إحصائيات المعاملات الجنائية والشكاوى التي تعامل معها المركز خلال العام 2025، وآليات تطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وخلال التفتيش، تابع معاليه نتائج المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والتي أظهرت تحقيق نسبة 98% في الشعور بالأمان، و98.9% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 97.9%، وبلغت نسبة الثقة في مركز الشرطة الموجود بالقرب منك 97%، إضافة إلى تسجيل 144ألف معاملة ذكية، وتحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 98.4%، إلى جانب تطبيق 130 مقترحاً تطويرياً ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الأمنية.

وأشاد معاليه بجهود الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة البرشاء، مثمناً ما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في العمل الأمني والخدمي، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وجودة الحياة.