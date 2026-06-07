النمسا تعتمد أول استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع دول قارة إفريقيا

فيينا في 7 يونيو /وام/ اعتمدت النمسا أول استراتيجية وطنية للتعامل مع دول قارة أفريقيا، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع بلدان القارة، وأقر مجلس الوزراء الوثيقة التي تمتد حتى عام 2029.

وحصل برلمان النمسا على الضوء الأخضر للمضي قدماً في إقرار الاستراتيجية الأفريقية الجديدة، التي تهدف لإقامة شراكة استراتيجية متكافئة مع دول القارة، تقوم على تحقيق المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، واستبدال النموذج التقليدي القائم على علاقة المانح والمتلقي التقليدي.

وتنص الاستراتيجية الجديدة على استحداث منصب مبعوث خاص للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية النمساوية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، التي تتماشى أيضاً مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وخطة الأمم المتحدة لعام 2030، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

مق/زي