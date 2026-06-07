"دبا الحصن" تطلق مشروع حصر وترقيم أشجار النخيل

الشارقة في 7 يونيو/ وام/ أطلقت بلدية دبا الحصن، ممثلة بإدارة الزراعة والحدائق، اليوم، مشروع حصر وترقيم أشجار النخيل في المدينة، وذلك تزامناً مع يوم البيئة العالمي 2026 وبهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ونظام موحد لتوثيق معلومات أشجار النخيل .

كما نفذت البلدية فعالية لزراعة عدد من الأشجار بمشاركة سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير البلدية، ومدراء الإدارات وعدد من موظفيها .

وكرّمت البلدية الفائزين من الموظفين والجمهور في مسابقة «أفضل فكرة بيئية مبتكرة».

كما نظمت بالتعاون مع شركة بيئة مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال، بهدف تعزيز الثقافة البيئية لدى النشء .

وأكد اليحيائي أن مشروع حصر وترقيم أشجار النخيل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول الزراعية ورفع كفاءة متابعتها وصيانتها.

وقال: "نحرص على تبني مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة وترسخ الثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، انطلاقاً من إيماننا بأهمية العمل المشترك للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.